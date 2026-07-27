Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

Resumen para apurados
- Familiares de Eloísa Viaña, desaparecida el 17 de julio en San Miguel de Tucumán, piden reforzar la búsqueda y difusión comunitaria ante la falta de novedades sobre su paradero.
- La mujer fue vista por última vez en Barrio Norte vistiendo ropa deportiva gris. La Policía de Tucumán investiga el caso e intenta reconstruir sus últimos movimientos.
- La investigación continúa abierta sin avances oficiales. Allegados mantienen habilitadas líneas telefónicas esperando aportes de la comunidad para dar con su paradero.
A 10 días de su desaparición, la búsqueda de Eloísa Viaña, la mujer de 46 años vista por última vez el 17 de julio en San Miguel de Tucumán, continúa sin novedades. Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos renovaron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que se vuelva a difundir su imagen y los teléfonos de contacto.
Según indicaron sus allegados, hasta el momento no hubo datos que permitan establecer dónde se encuentra la mujer. "Nada aún, no tenemos novedades", expresaron a LA GACETA al reiterar el pedido de ayuda para localizarla.
De acuerdo con la información difundida por la familia, Eloísa fue vista por última vez en Barrio Norte, en la zona de Junín al 500, el viernes 17 de julio. En ese momento vestía un buzo gris y un pantalón gris de la marca Adidas. Tiene 46 años, contextura delgada, cabello negro y ojos oscuros.
Tras radicarse la denuncia, interviene la Policía de Tucumán a través de las áreas especializadas en búsqueda de personas, que continúan con las tareas para intentar reconstruir sus últimos movimientos y obtener información que permita dar con su paradero.
Mientras la investigación sigue en curso y sin novedades oficiales, la familia insiste en la importancia de cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse a los teléfonos 3815-014573 o 3815-931177.