Sigue la búsqueda de Eloísa Viaña: los familiares piden difundir su imagen

A 10 días de su desaparición, la búsqueda de Eloísa Viaña, la mujer de 46 años vista por última vez el 17 de julio en San Miguel de Tucumán, continúa sin novedades. Ante la falta de información sobre su paradero, familiares y amigos renovaron el pedido de colaboración a la comunidad y solicitaron que se vuelva a difundir su imagen y los teléfonos de contacto.