Seguridad

Preocupación en Tucumán por la desaparición de Eloísa Viaña: el pedido de ayuda de su familia

La mujer, de 46 años, fue vista por última vez el 17 de julio. Sus allegados difundieron la búsqueda y solicitaron que cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla sea comunicado a las autoridades.

ELOÍSA VIAÑA, LA MUJER DESAPARECIDA.
ELOÍSA VIAÑA, LA MUJER DESAPARECIDA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía y la familia de Eloísa Viaña, de 46 años, la buscan en Tucumán tras su desaparición el viernes 17 de julio al perderse todo contacto con ella.
  • Ante la falta de novedades tras su último contacto el viernes, allegados radicaron la denuncia y la Policía de Tucumán activó un protocolo de búsqueda.
  • Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para aportar datos clave, mientras avanzan las tareas de investigación para dar con su paradero.
Resumen generado con IA

La preocupación crece entre familiares y amigos de Eloísa Viaña, la mujer de 46 años que permanece desaparecida en Tucumán desde el pasado viernes 17 de julio. Ante la falta de información sobre su paradero, sus allegados realizaron la denuncia correspondiente y se puso en marcha un operativo de búsqueda con intervención de las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, Eloísa es de contextura mediana, tiene cabello negro y ojos oscuros. Desde su entorno difundieron un pedido de colaboración a través de redes sociales, con la esperanza de que algún dato permita dar con su ubicación.

“Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresaron familiares y amigos en los mensajes difundidos para ampliar la búsqueda.

Preocupación en Tucumán por la desaparición de Eloísa Viaña: el pedido de ayuda de su familia

El último contacto que se tuvo con la mujer fue durante la tarde del viernes. Desde entonces, sus allegados no volvieron a tener noticias y comenzaron una intensa búsqueda que mantiene en alerta a la comunidad.

La Policía de Tucumán trabaja en el caso a través de las áreas especializadas en búsqueda de personas, con el objetivo de reunir información que permita establecer qué ocurrió y avanzar en su localización. Hasta el momento, no se informaron novedades oficiales sobre su paradero.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con los organismos correspondientes. En este tipo de investigaciones, cada dato puede resultar determinante para orientar la búsqueda.

Búsqueda inmediata ante una desaparición

En Argentina, el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas establece que las denuncias deben ser tomadas de manera inmediata, sin necesidad de esperar un plazo determinado. A partir de la presentación del caso, se activan mecanismos de difusión, investigación y coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia.

En Tucumán, la División de Búsqueda de Personas interviene en estos procedimientos y tiene a su cargo las tareas de investigación, recopilación de información y articulación con distintos organismos para localizar a personas cuyo paradero se desconoce.

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