Preocupación en Tucumán por la desaparición de Eloísa Viaña: el pedido de ayuda de su familia

La preocupación crece entre familiares y amigos de Eloísa Viaña, la mujer de 46 años que permanece desaparecida en Tucumán desde el pasado viernes 17 de julio. Ante la falta de información sobre su paradero, sus allegados realizaron la denuncia correspondiente y se puso en marcha un operativo de búsqueda con intervención de las autoridades.