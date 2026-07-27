Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de "robo" y enfrentarse al cuarto árbitro

Resumen para apurados
- Enzo Pérez fue expulsado este domingo en Salta jugando para Deportivo Maipú ante Gimnasia y Tiro por protestar e increpar al árbitro tras la repetición de un penal.
- El juez hizo repetir el penal atajado por adelantamiento del arquero. Tras la protesta y la roja, Pérez hizo el gesto de "robo" y debió ser retirado por sus compañeros.
- Pérez aguarda una dura sanción del Tribunal de Disciplina tras su séptima expulsión profesional, mientras Deportivo Maipú busca reponerse el próximo domingo frente a Atlanta.
En la caída de Deportivo Maipú por 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional, Enzo Pérez protagonizó una jornada de máxima tensión tras ser expulsado en el tramo final del partido. El conflicto se desató pasados los 70 minutos, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela ordenó repetir un penal que el arquero Nahuel Galardi le había atajado a Lautaro Gordillo, debido a un adelantamiento advertido por el juez de línea.
Enzo Pérez perdió completamente la cabeza. Lo expulsaron por decirle "ladrón" al árbitro y, cuando se iba lo reputeó al cuarto árbitro y le escupió en la cara. Sacadísimo Enzo no juega nunca más pic.twitter.com/WEy4i2BVoy— Ale Bertini (@abertini1) July 27, 2026
La decisión desató un airado reclamo del plantel mendocino en el que Pérez y Matías Viguet terminaron viendo la tarjeta roja por doble amonestación. Lejos de calmarse, el ex mediocampista de River Plate y Estudiantes realizó el gesto explícito de “robo” y se dirigió directamente hacia el cuarto árbitro para increparlo cara a cara. Varios compañeros e integrantes del cuerpo técnico debieron intervenir para contenerlo y retirarlo del campo mientras se marchaba bajo una lluvia de insultos.
Tras los incidentes, Gordillo volvió a ejecutar la pena máxima a los 79 minutos y selló el triunfo de los locales. El episodio significó la séptima expulsión en la carrera profesional de Pérez sobre 741 partidos disputados. A la espera de conocer la sanción que le aplicará el Tribunal de Disciplina, el equipo conducido por Mariano Echeverría quedó octavo en la tabla con 29 unidades y buscará dar vuelta la página el próximo domingo ante Atlanta.