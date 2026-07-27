Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de "robo" y enfrentarse al cuarto árbitro

En la caída de Deportivo Maipú por 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte por la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional, Enzo Pérez protagonizó una jornada de máxima tensión tras ser expulsado en el tramo final del partido. El conflicto se desató pasados los 70 minutos, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela ordenó repetir un penal que el arquero Nahuel Galardi le había atajado a Lautaro Gordillo, debido a un adelantamiento advertido por el juez de línea.