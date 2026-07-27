VIDEO: así fue el golazo de Alexander Díaz que selló la goleada de Riestra ante Boca y apunta al Premio Puskas

La acción nació en un tiro de esquina favorable al "Xeneize" ejecutado por Alan Velasco. Tras el despeje de la zaga local, Díaz capturó la pelota en el borde de su propia área e inició una vertiginosa carrera de más de 60 metros. Superando en velocidad y potencia el frágil repliegue de Lautaro Blanco, Malcom Braida y Lautaro Di Lollo, el delantero de 26 años levantó la cabeza y, al notar desubicado al arquero Álvaro Montero, ejecutó una exquisita vaselina desde afuera del área para firmar una joya candidata a los mejores goles del año.