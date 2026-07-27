VIDEO: así fue el golazo de Alexander Díaz que selló la goleada de Riestra ante Boca y apunta al Premio Puskas

Resumen para apurados
- Deportivo Riestra venció 3-0 a Boca en el Estadio Guillermo Laza en el inicio del Torneo Clausura con un destacado gol de Alexander Díaz para lograr un triunfo histórico.
- Díaz corrió más de 60 metros tras un córner rival y definió de vaselina. Pese a tener el 81% de la posesión, Boca lució frágil en defensa y cayó tras dos goles previos de cabeza.
- La victoria otorga a Riestra tres puntos clave para la permanencia, mientras que deja expuestas las dudas defensivas de Boca antes de su duelo decisivo en la Copa Sudamericana.
Deportivo Riestra dio el gran golpe de la fecha inaugural del Torneo Clausura al golear 3-0 a Boca Juniors en el Estadio Guillermo Laza. Más allá del abultado marcador en el Bajo Flores, la escena que acaparó todas las miradas ocurrió a los 38 minutos de la primera parte, cuando Alexander Díaz culminó un contraataque memorable para sentenciar el partido antes del descanso.
¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026
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La acción nació en un tiro de esquina favorable al "Xeneize" ejecutado por Alan Velasco. Tras el despeje de la zaga local, Díaz capturó la pelota en el borde de su propia área e inició una vertiginosa carrera de más de 60 metros. Superando en velocidad y potencia el frágil repliegue de Lautaro Blanco, Malcom Braida y Lautaro Di Lollo, el delantero de 26 años levantó la cabeza y, al notar desubicado al arquero Álvaro Montero, ejecutó una exquisita vaselina desde afuera del área para firmar una joya candidata a los mejores goles del año.
El impacto de la definición generó una reacción de extrema molestia en el banco de suplentes visitante. El "Vasco" Arruabarrena gesticuló con evidente frustración e impotencia ante la pasividad de sus dirigidos, a quienes les recriminó no haber interrumpido el avance rival con una falta táctica. A pesar de que Boca acumuló un 81% de la posesión de la pelota durante el trámite, careció por completo de profundidad y nunca logró recuperarse de los dos cabezazos previos convertidos por Braian Sánchez y Antony Alonso.
Con este triunfo histórico, el conjunto conducido por Guillermo Duró sumó tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia. En contraste, el golpe dejó al descubierto serias grietas en el funcionamiento defensivo de Boca en el inicio del certamen local, justo antes de afrontar el duelo decisivo por la Copa Sudamericana.