DeportesFútbol

VIDEO: así fue el golazo de Alexander Díaz que selló la goleada de Riestra ante Boca y apunta al Premio Puskas

El atacante del Malevo rubricó el 3-0 definitivo tras una contra letal desde un córner xeneize, desnudando las falencias defensivas del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

GOLEADA. Riestra sorprendió totalmente a un Boca que no pudo reaccionar nunca.
GOLEADA. Riestra sorprendió totalmente a un Boca que no pudo reaccionar nunca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Deportivo Riestra venció 3-0 a Boca en el Estadio Guillermo Laza en el inicio del Torneo Clausura con un destacado gol de Alexander Díaz para lograr un triunfo histórico.
  • Díaz corrió más de 60 metros tras un córner rival y definió de vaselina. Pese a tener el 81% de la posesión, Boca lució frágil en defensa y cayó tras dos goles previos de cabeza.
  • La victoria otorga a Riestra tres puntos clave para la permanencia, mientras que deja expuestas las dudas defensivas de Boca antes de su duelo decisivo en la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Deportivo Riestra dio el gran golpe de la fecha inaugural del Torneo Clausura al golear 3-0 a Boca Juniors en el Estadio Guillermo Laza. Más allá del abultado marcador en el Bajo Flores, la escena que acaparó todas las miradas ocurrió a los 38 minutos de la primera parte, cuando Alexander Díaz culminó un contraataque memorable para sentenciar el partido antes del descanso.

La acción nació en un tiro de esquina favorable al "Xeneize" ejecutado por Alan Velasco. Tras el despeje de la zaga local, Díaz capturó la pelota en el borde de su propia área e inició una vertiginosa carrera de más de 60 metros. Superando en velocidad y potencia el frágil repliegue de Lautaro Blanco, Malcom Braida y Lautaro Di Lollo, el delantero de 26 años levantó la cabeza y, al notar desubicado al arquero Álvaro Montero, ejecutó una exquisita vaselina desde afuera del área para firmar una joya candidata a los mejores goles del año.

El impacto de la definición generó una reacción de extrema molestia en el banco de suplentes visitante. El "Vasco" Arruabarrena gesticuló con evidente frustración e impotencia ante la pasividad de sus dirigidos, a quienes les recriminó no haber interrumpido el avance rival con una falta táctica. A pesar de que Boca acumuló un 81% de la posesión de la pelota durante el trámite, careció por completo de profundidad y nunca logró recuperarse de los dos cabezazos previos convertidos por Braian Sánchez y Antony Alonso.

Con este triunfo histórico, el conjunto conducido por Guillermo Duró sumó tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia. En contraste, el golpe dejó al descubierto serias grietas en el funcionamiento defensivo de Boca en el inicio del certamen local, justo antes de afrontar el duelo decisivo por la Copa Sudamericana.

Temas Club Atlético Boca JuniorsDeportivo RiestraTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Liga Tucumana: con cruces imperdibles, se vienen los cuartos de final

Liga Tucumana: con cruces imperdibles, se vienen los cuartos de final

Tres adentro y uno a la espera: la Liga Tucumana ya conoce a sus primeros semifinalistas

Tres adentro y uno a la espera: la Liga Tucumana ya conoce a sus primeros semifinalistas

“Es una locura”: la confesión de Alexander Díaz tras su golazo a Boca en el triunfo de Riestra

“Es una locura”: la confesión de Alexander Díaz tras su golazo a Boca en el triunfo de Riestra

Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
3

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse
5

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Ranking notas premium
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
2

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
5

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Más Noticias
Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de robo y enfrentarse al cuarto árbitro

Escándalo en Salta: Enzo Pérez fue expulsado tras hacer el gesto de "robo" y enfrentarse al cuarto árbitro

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Comentarios