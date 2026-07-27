¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

A qué hora y cuándo comienza la primavera de 2026 en Argentina

Según el Servicio Hidrografía Naval de la República Argentina (SHN) los cambios de estación en el hemisferio sur quedan definidos por cuatro momentos astronómicos clave expresados en la Hora Oficial Argentina. El otoño comenzó con el equinoccio del 20 de marzo a las 11:46, mientras que la primavera iniciará con el equinoccio del 22 de septiembre a las 21:05. Por su parte, los solsticios marcan la llegada del invierno (el 21 de junio a las 05:24) y del verano (que será el 21 de diciembre a las 17:50).