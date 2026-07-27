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¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

Aunque el calendario tradicional marca el 21 de septiembre, el equinoccio que da inicio a la nueva estación ocurre en un momento preciso determinado por la ciencia.

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía
La Gaceta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Según el Servicio de Hidrografía Naval, la primavera comenzará en Argentina el 22 de septiembre a las 21:05, cuando ocurra el equinoccio astronómico.
  • Aunque tradicionalmente se celebra el 21 de septiembre, el fenómeno astronómico ocurre al cruzar el Sol el ecuador terrestre, igualando las horas de luz y noche.
  • Este cambio marcará el aumento progresivo de las horas de luz solar y el paulatino ascenso de las temperaturas en el hemisferio sur hacia el verano.
Resumen generado con IA

El comienzo de la primavera representa un momento fundamental en el año para el hemisferio sur, período en el que la presencia de luz solar se extiende por más tiempo cada jornada. Durante estas semanas, el aumento gradual de la temperatura impulsa una notable transformación en los paisajes, donde el florecimiento de árboles y plantas llena el entorno de vegetación vistosa, abundante y llena de color.

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Esta transición natural ocurre debido a fenómenos astronómicos específicos que marcan el cambio de estación en momentos exactos del calendario. Conocer la fecha y la hora precisas de este evento facilita la organización de actividades cotidianas, al mismo tiempo que permite prever las variaciones del clima y los diferentes ciclos de la naturaleza.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera señala el instante preciso en el que el centro del Sol atraviesa la línea del ecuador terrestre. El origen de la palabra viene del latín aequus (igual) y nox (noche), en clara referencia a la duración casi idéntica del día y la noche en este periodo.

Este evento astronómico representa el momento en que la luz solar se distribuye de manera equitativa sobre ambos hemisferios. A partir de esa fecha, las horas de luz superan gradualmente a las de oscuridad hasta la llegada del verano.

A qué hora y cuándo comienza la primavera de 2026 en Argentina

Según el Servicio Hidrografía Naval de la República Argentina (SHN) los cambios de estación en el hemisferio sur quedan definidos por cuatro momentos astronómicos clave expresados en la Hora Oficial Argentina. El otoño comenzó con el equinoccio del 20 de marzo a las 11:46, mientras que la primavera iniciará con el equinoccio del 22 de septiembre a las 21:05. Por su parte, los solsticios marcan la llegada del invierno (el 21 de junio a las 05:24) y del verano (que será el 21 de diciembre a las 17:50).

Todas estas fechas y horarios corresponden al huso horario adoptado por Argentina, el cual se ubica tres horas al oeste del meridiano de Greenwich. Este registro exacto permite identificar el instante preciso en el que la Tierra da paso a una nueva época del año.

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