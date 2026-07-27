La UNT retoma su actividad y reencauza la elección de rector y vicerrector

La elección de rector no llegará, sin embargo, de manera aislada. Antes de la Asamblea se desarrolló un extenso proceso que comenzó el 5 de mayo con la votación de docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Esos estamentos eligieron a sus representantes en los Consejos Directivos de las 13 facultades y también participaron en la conformación de los colegios electorales y de los futuros asambleístas.