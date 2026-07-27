La UNT retoma su actividad y reencauza la elección de rector y vicerrector

Tras el receso invernal, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) retoma hoy su actividad habitual, y de forma paralela, con la mirada puesta en la elección de rector y vicerrector. El proceso permanece suspendido desde mayo, pero el regreso de la actividad universitaria abre una nueva etapa para reordenar el calendario y avanzar hacia la Asamblea Universitaria que deberá definir a las próximas autoridades de la casa de altos estudios.
El Honorable Consejo Superior volverá a sesionar mañana, en una reunión que aparece como el primer paso institucional para retomar el proceso. La Junta Electoral ya trabaja en una propuesta de readecuación de la tercera etapa del cronograma, que deberá ser considerada por el máximo órgano de gobierno ordinario de la Universidad. La expectativa está puesta en que, una vez aprobado el nuevo calendario, comiencen a correr nuevamente los plazos que quedaron interrumpidos.
La readecuación del cronograma permitirá retomar instancias como la inscripción de nuevas fórmulas para rector y vicerrector, la oficialización de candidaturas y los eventuales períodos para presentar impugnaciones. Una vez cumplidas esas etapas, el Consejo Superior deberá avanzar con la convocatoria de la Asamblea Universitaria, que podría concretarse entre fines de agosto y septiembre.
La elección de rector no llegará, sin embargo, de manera aislada. Antes de la Asamblea se desarrolló un extenso proceso que comenzó el 5 de mayo con la votación de docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Esos estamentos eligieron a sus representantes en los Consejos Directivos de las 13 facultades y también participaron en la conformación de los colegios electorales y de los futuros asambleístas.
Con los Consejos Directivos constituidos, las facultades avanzaron el 14 de mayo en la elección de decanos y vicedecanos para el período 2026-2030. En siete de las 13 unidades académicas hubo una única fórmula, mientras que en las restantes se produjo competencia interna. El resultado tuvo además una fuerte lectura política: 12 de los 13 decanos electos manifestaron públicamente su respaldo a Sergio Pagani, quien buscaba un nuevo mandato al frente de la UNT.
Luego, el 26 de mayo, los colegios electorales eligieron a los integrantes del Consejo Superior, que desde la reforma del Estatuto pasó a tener 32 miembros. Este órgano tendrá un papel central en la reanudación del proceso, ya que deberá intervenir en la aprobación del nuevo cronograma electoral y en las decisiones institucionales necesarias para encaminar la etapa que quedó pendiente.
La incógnita judicial
El escenario político continúa además condicionado por la situación de Pagani. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dejó en suspenso su candidatura mediante una medida cautelar, luego de que se cuestionara la posibilidad de que accediera a un tercer mandato consecutivo. La cautelar tiene vigencia hasta el 15 de agosto, una fecha que aparece como uno de los puntos de referencia para el futuro del proceso.
En el oficialismo consideran que durante las próximas semanas podría conocerse una definición de fondo sobre la situación del ex rector. Si Pagani queda habilitado, la fórmula que integraba junto a Mercedes Leal volvería a ser una de las principales alternativas. Si, en cambio, queda definitivamente fuera de la contienda, el espacio deberá resolver quién encabezará una nueva propuesta. Incluso se evalúa la posibilidad de que el oficialismo presente más de una fórmula.
Mientras tanto, la oposición mantiene firme su intención de competir. Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes habían conformado la principal alternativa opositora antes de la suspensión, ratificaron su voluntad de disputar la conducción de la Universidad. Así, el regreso de la actividad encuentra a la UNT con buena parte del camino electoral ya recorrido, pero todavía con las definiciones centrales por delante.
Asamblea con cambios
La futura Asamblea Universitaria también será diferente a la que intervino en la última elección. El nuevo Estatuto elevó de 156 a 161 la cantidad de integrantes. El cuerpo estará compuesto por los decanos de las 13 facultades, 78 docentes, 39 estudiantes, 13 no docentes, 13 egresados, cuatro representantes de las escuelas experimentales y un representante del estamento no docente del Rectorado.
Otra de las modificaciones introducidas por la reforma estatutaria establece que, al momento de elegir rector y vicerrector, los asambleístas deberán votar de manera nominal y a viva voz. El mecanismo busca transparentar la decisión de cada representante y garantizar que quienes fueron elegidos por sus respectivos estamentos cumplan con los compromisos asumidos durante la campaña.
El antecedente más reciente de una elección de rector se remonta a mayo de 2022. En aquella oportunidad, la fórmula integrada por Sergio Pagani y Mercedes Leal se impuso con 87 votos frente a los 69 obtenidos por José Luis Jiménez y Hugo Fernández, de Encuentro Universitario. La nueva Asamblea, con cinco integrantes más y un sistema de votación diferente, tendrá ahora la responsabilidad de definir la conducción de la Universidad para el período 2026-2030.