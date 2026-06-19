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Orgullo concepcionense: Valentina Velardez ganó la medalla de plata en el Iberoamericano U20

La tucumana fue protagonista de una final vibrante en los 1.500 metros llanos y quedó detrás de la española Mara Rolli.

Orgullo concepcionense: Valentina Velardez ganó la medalla de plata en el Iberoamericano U20
Foto de @sebastian.lasquera.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La atleta tucumana Valentina Velardez obtuvo la medalla de plata en los 1.500 metros llanos del Campeonato Iberoamericano U20 en Lima, dándole a Argentina su primer podio.
  • Velardez, que entrena hace solo tres años con Gustavo Herrera, llegó a este logro tras consagrarse doble campeona nacional U20 en pruebas de 3.000 y 5.000 metros semanas atrás.
  • Este logro continental consolida a la joven de 19 años como una de las principales promesas del atletismo argentino de fondo y proyecta su crecimiento en competencias mundiales.
Resumen generado con IA

La concepcionense Valentina Velardez volvió a dejar su huella en el atletismo argentino. La fondista tucumana se consagró subcampeona en los 1.500 metros llanos del Campeonato Iberoamericano U20 que se disputa en Lima, Perú, y le dio al país su primera medalla en la competencia continental.

La atleta de 19 años completó una destacada actuación en una final de alto nivel. Con una estrategia inteligente y un cambio de ritmo decisivo en los metros finales, Velardez cruzó la meta en 4 minutos, 27 segundos y 11 centésimas, registro que le permitió quedarse con la medalla de plata detrás de la española Mara Rolli, ganadora de la prueba con un tiempo de 4:25.85.

El podio se completó con la costarricense Antonella Lanuzza, que obtuvo la medalla de bronce al detener el cronómetro en 4:33.98. La carrera fue una de las más atractivas del campeonato y tuvo a la tucumana como una de las grandes protagonistas desde el inicio hasta el cierre.

La medalla representa la confirmación de una temporada extraordinaria para Velardez. Semanas atrás se había consagrado doble campeona nacional U20 en Concepción del Uruguay, donde ganó las pruebas de 3.000 y 5.000 metros. Además, también se había impuesto en los 10 kilómetros de los 21K de Yerba Buena, ratificando el gran presente deportivo que atraviesa.

De Concepción al podio continental

Guiada por su entrenador Gustavo Herrera en el club Sombra Team, Velardez continúa consolidándose como una de las principales promesas del fondo y mediofondo argentino. Su historia resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que comenzó a practicar atletismo hace apenas tres años. Hoy, con una medalla iberoamericana colgada en el pecho y representando a la Argentina, la atleta de Concepción escribió una de las páginas más importantes de su joven carrera.

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