Orgullo concepcionense: Valentina Velardez ganó la medalla de plata en el Iberoamericano U20

De Concepción al podio continental

Guiada por su entrenador Gustavo Herrera en el club Sombra Team, Velardez continúa consolidándose como una de las principales promesas del fondo y mediofondo argentino. Su historia resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que comenzó a practicar atletismo hace apenas tres años. Hoy, con una medalla iberoamericana colgada en el pecho y representando a la Argentina, la atleta de Concepción escribió una de las páginas más importantes de su joven carrera.