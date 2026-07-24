Ángel Correa ya es jugador de River

Resumen para apurados
- El campeón del mundo Ángel Correa firmó este viernes su contrato con River Plate en Buenos Aires hasta 2029 por USD 15 millones para reforzar el plantel.
- La compra a Tigres de México se concretó tras cuatro ofertas y tensión previa. El regreso del delantero al país se aceleró luego de que su familia recibiera amenazas.
- Es el traspaso más caro en la historia de River. Con su jerarquía internacional, el delantero genera altas expectativas para ser pieza clave en el equipo de Eduardo Coudet.
Ángel Correa ya es oficialmente nuevo jugador de River. Después de varias semanas de negociaciones con Tigres de México, el campeón del mundo firmó su contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2029 y se convirtió en el gran refuerzo del equipo dirigido por Eduardo Coudet para afrontar la segunda parte de la temporada.
El delantero había superado previamente la revisión médica y este viernes selló su vínculo con el "Millonario", poniendo punto final a una de las novelas más importantes del actual mercado de pases.
La operación también quedó marcada por un récord histórico. River acordó con Tigres el traspaso por 15 millones de dólares fijos, más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos, una cifra que convierte a Correa en una de las incorporaciones más caras de la institución.
El acuerdo no fue sencillo. Las negociaciones entre ambos clubes se extendieron durante varias semanas debido a los constantes cambios en las condiciones impuestas por Tigres. Recién después de una cuarta oferta presentada por River se logró destrabar la operación y alcanzar un entendimiento definitivo.
La salida del rosarino también generó polémica en México. Correa no se presentó a la pretemporada del conjunto mexicano y se despidió de sus compañeros antes de que existiera un acuerdo oficial entre los clubes, pese a que mantenía contrato vigente hasta 2027.
Detrás de su decisión también hubo motivos personales. Tanto el futbolista como su familia habían manifestado su deseo de regresar a la Argentina. La situación se aceleró luego de que su esposa, Sabrina Di Marzo, denunciara públicamente haber recibido amenazas durante las últimas semanas, un hecho que terminó siendo determinante para buscar una salida de Tigres.
Tras firmar su contrato, Correa recorrió las instalaciones del estadio Monumental junto a su familia y dejó sus primeras palabras como jugador de River.
"Hola a todos los hinchas de River, estoy muy contento de estar acá. Espero verlos pronto y disfrutar en este hermoso estadio que tenemos", expresó el delantero en un mensaje dirigido a los simpatizantes.
Con la llegada de Correa, River suma jerarquía y experiencia internacional a su plantel. El atacante, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, buscará convertirse en una pieza clave del esquema de Coudet y responder a las altas expectativas que genera una incorporación que ya quedó grabada en la historia del club por el monto de su transferencia.