Jon Bon Jovi habló por primera vez tras la noticia de que será abuelo

El legendario rockero Jon Bon Jovi salió en defensa de su hijo y Millie, apoyando su decisión de casarse en mayo de 2024. Ante las críticas por la juventud de la pareja, el cantante declaró: “Son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Por eso les dimos nuestra bendición”. Bon Jovi enfatizó que lo más importante es que ellos se enamoraron y que su relación está funcionando.