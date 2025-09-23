Secciones
Jon Bon Jovi habló por primera vez tras la noticia de que será abuelo

La actriz Millie Bobby Brown contrajó matrimonio con el hijo del músico, y un año después decidieron adoptar un hijo.

Jon Bon Jovi habló por primera vez tras la noticia de que será abuelo
Hace 2 Hs

Jon Bon Jovi está a punto de comenzar una nueva etapa en su vida: la de ser abuelo. Su hijo, Jake Bongiovi, y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, anunciaron que en verano adoptaran un bebe. La noticia del nuevo miembro de la familia fue muy bien recibida por el legendario rockero, quien expresó su emoción por esta nueva aventura.

El legendario rockero Jon Bon Jovi salió en defensa de su hijo y Millie, apoyando su decisión de casarse en mayo de 2024. Ante las críticas por la juventud de la pareja, el cantante declaró: “Son maduros para su edad, lo entendimos desde el principio. Por eso les dimos nuestra bendición”. Bon Jovi enfatizó que lo más importante es que ellos se enamoraron y que su relación está funcionando.

¿Qué dijo Bon Jovi sobre ser abuelo por primera vez?

El mismo no ocultó su emoción por esta nueva etapa de su vida: “es una locura, pero maravilloso. Increíble. Adoptaron una niña, conocimos al bebé, obviamente, y en cuanto la ves, se convierte en tu nieta. Es tu bebé”, dijo Bon Jovi durante una entrevista reciente con Bunnie XO publicada en TikTok. 

“Quiero ver fotos casi todos los días. Ya soy ese tipo molesto que siempre está pidiendo actualizaciones, pero sí, es genial”, confesó. Aunque todavía no conoció a su futura nieta, el artista aseguró que es "“Es hermoso. Ser abuelo te cambia”.

La decisión de Millie Bobby Brown de casarse joven

Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, cumplió 21 años reafirmando su deseo de construir una familia joven. A pesar de su edad, demostró tener una visión clara sobre su vida personal, priorizando su matrimonio y sus sueños. Una fuente cercana a la actriz confirmó a Page Six que Millie es una persona segura de sus decisiones y no le da importancia a las críticas, manteniéndose firme en su camino.

La pareja celebró su primer aniversario de bodas el 21 de septiembre, un hito que la actriz compartió con sus seguidores en redes sociales. Con una conmovedora fotografía en blanco y negro de su gran día, Millie expresó su felicidad. El mensaje: “un año casados. Amo ser tu esposa”, resume la alegría que siente al  cumplir su sueño.

