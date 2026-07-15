Giuliano Simeone destacó la unión de la Selección tras llegar a la final: "El grupo siempre está por encima de todo"
El volante argentino valoró el esfuerzo colectivo luego del triunfo sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Además, agradeció el apoyo de los hinchas y destacó el liderazgo de los jugadores con más experiencia.
Resumen para apurados
- Giuliano Simeone destacó la unión de Argentina tras vencer 2-1 a Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026, valorando el esfuerzo colectivo del plantel.
- El volante, recién incorporado al ciclo de Scaloni, elogió el liderazgo de los referentes y el impacto positivo de los suplentes para revertir el desarrollo del partido.
- Argentina buscará obtener el bicampeonato mundial frente a España este domingo, consolidando un proceso de renovación generacional dentro del seleccionado nacional.
Giuliano Simeone atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras la victoria por 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a la Selección a la final del Mundial 2026, el mediocampista destacó la fortaleza del grupo, agradeció el respaldo de los hinchas y aseguró que el principal secreto del equipo de Lionel Scaloni es la unión del plantel.
En primer lugar, el hijo de Diego Simeone envió un mensaje a los argentinos que acompañan al seleccionado tanto en los estadios como desde el país. "Primero que nada, agradecerles por todo el apoyo, sea acá en la cancha o desde la distancia, en Argentina. Que sigan creyendo, que sigan disfrutando. Ahora tenemos que descansar y dejar todo el domingo. Estamos muy contentos por llegar a esta final", expresó.
Simeone también valoró el enorme desgaste que realizó el equipo frente a Inglaterra y resaltó la importancia de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes para cambiar el desarrollo del encuentro. "Estoy muy contento por jugar esta semifinal y por todo el esfuerzo que hizo el equipo durante todo el partido. Los cinco cambios que entraron lo hicieron de una manera espectacular y eso me pone muy contento", afirmó.
El volante, una de las incorporaciones más recientes al ciclo de Lionel Scaloni, reconoció que todavía continúa aprendiendo de los referentes del plantel y elogió el mensaje que transmiten los jugadores con mayor experiencia. "Estoy hace muy poquito en la Selección y que los más grandes manden ese mensaje de siempre seguir y siempre luchar me pone muy feliz. Ahora tenemos que ir el domingo a jugar la final", sostuvo.
Por último, Giuliano Simeone explicó cuál considera que es la principal fortaleza de esta Selección, que buscará el bicampeonato del mundo frente a España. "Yo pienso que es un conjunto de muchas cosas, pero lo principal es que el grupo siempre está por encima de todo. Ese es el mensaje que nos bajan. El grupo siempre te da confianza en los entrenamientos, en los partidos y en las charlas. Eso nos pone muy felices", concluyó.
Con apenas unos meses dentro del seleccionado mayor, Giuliano Simeone ya forma parte de un plantel que volvió a instalar a la Argentina en una final del Mundial y que buscará cerrar el domingo una de las páginas más importantes de su historia.