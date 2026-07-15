Giuliano Simeone destacó la unión de la Selección tras llegar a la final: "El grupo siempre está por encima de todo"

Por último, Giuliano Simeone explicó cuál considera que es la principal fortaleza de esta Selección, que buscará el bicampeonato del mundo frente a España. "Yo pienso que es un conjunto de muchas cosas, pero lo principal es que el grupo siempre está por encima de todo. Ese es el mensaje que nos bajan. El grupo siempre te da confianza en los entrenamientos, en los partidos y en las charlas. Eso nos pone muy felices", concluyó.