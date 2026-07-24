Leandro Paredes reveló que Messi ya había decidido dejar la Selección antes de la final del Mundial

Las palabras de Paredes tuvieron una fuerte repercusión porque llegaron apenas unos días después de la imagen de Lionel Messi llorando tras la derrota en la final del Mundial 2026. Además, el volante habló luego de vivir una noche especial en La Bombonera, donde fue ovacionado por los hinchas de Boca en su regreso al club y aportó la asistencia para el gol del triunfo frente a O'Higgins.