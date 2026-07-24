Mundial 2026

Leandro Paredes reveló que Messi ya había decidido dejar la Selección antes de la final del Mundial

El mediocampista de Boca sorprendió al contar que Lionel Messi consideraba que la final del Mundial 2026 sería su último partido con la camiseta argentina. Además, sembró dudas sobre su propio futuro en la Albiceleste.

Lionel Messi y Leandro Paredes.
Lionel Messi y Leandro Paredes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes reveló en La Bombonera que Lionel Messi decidió dejar la Selección argentina antes de jugar la final del Mundial 2026 ante España por el fin de un ciclo.
  • En la zona mixta tras la victoria de Boca, el volante explicó que el plantel sabía la postura de Messi tras la derrota mundialista y admitió que él también analiza su futuro.
  • Las declaraciones abren una etapa de incertidumbre sobre el futuro de Messi, Paredes y otros referentes, amenazando el mantenimiento del ciclo más exitoso de la Selección.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes dejó una de las declaraciones más impactantes desde la derrota de la Selección en la final del Mundial 2026. Luego de la victoria de Boca  por 1 a 0 frente a O'Higgins, el mediocampista habló en la zona mixta y reveló que Lionel Messi ya había tomado una decisión sobre su futuro antes de disputar el encuentro decisivo ante España.

Consultado por la continuidad del capitán argentino, Paredes aseguró que el grupo sabía que la final podía marcar el cierre de una etapa histórica.

"Duele porque, como lo dijimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegue el último partido. Creo que él había tomado una decisión de que era su último partido en la Selección", expresó el volante, una de las personas de mayor confianza de Messi dentro del plantel.

Sin embargo, el futbolista de Boca dejó abierta una puerta a la ilusión de los hinchas y manifestó su deseo de que el capitán cambie de opinión.

"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él. Lo que a él lo haga feliz seguramente a nosotros también", agregó.

Paredes también puso en duda su continuidad

Las declaraciones no quedaron solo en el futuro de Messi. Paredes también reconoció que él mismo todavía no sabe si seguirá vistiendo la camiseta de la Selección y explicó que necesita tiempo para analizar la situación después del duro golpe que significó perder la final del Mundial.

"No lo sé, es un proceso. Hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar", afirmó.

El mediocampista fue más allá y sostuvo que no es el único integrante del plantel que atraviesa ese momento de reflexión.

"Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma", señaló.

Las palabras de Paredes tuvieron una fuerte repercusión porque llegaron apenas unos días después de la imagen de Lionel Messi llorando tras la derrota en la final del Mundial 2026. Además, el volante habló luego de vivir una noche especial en La Bombonera, donde fue ovacionado por los hinchas de Boca en su regreso al club y aportó la asistencia para el gol del triunfo frente a O'Higgins.

Ahora, tanto el futuro de Messi como el de varios referentes de la Selección Argentina quedaron envueltos en incertidumbre, mientras el plantel comienza a definir el rumbo de un ciclo que marcó una época en el fútbol argentino.

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