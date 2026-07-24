Por un error de la Fiscalía, salió en libertad un hombre acusado de abusar de sus hijas

El hombre está imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas. Una de ellas era S., la joven de 20 años asesinada en octubre de 2024, cuyo cuerpo fue hallado atado de pies y manos dentro de una bolsa en un camino rural de Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario. La otra víctima, L., tiene 15 años y se enteró de que su padre estaba nuevamente en la calle por el comentario de un vecino que lo vio caminando por el barrio.