Bombazo en la NBA: LeBron James continuará su carrera en Philadelphia 76ers

El final de su etapa en Los Ángeles

La salida también representa el cierre de un ciclo de ocho temporadas con los Lakers. James llegó a California en 2018 y condujo al equipo al campeonato de 2020, disputado dentro de la burbuja de Orlando. Durante esa etapa se convirtió en el máximo anotador histórico de la NBA y compartió cancha con su hijo Bronny James, formando la primera dupla de padre e hijo en participar simultáneamente en la liga.