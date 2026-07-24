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Una empresa tecnológica ofrece cursos online y gratuitos de IA, bases de datos y nube

Oracle tiene propuestas sobre inteligencia artificial, SQL y bases de datos. Se cursa online, al ritmo de cada estudiante y permiten obtener insignias digitales.

CAPACITACIÓN DIGITAL. Los cursos permiten aprender sobre IA, datos y computación en la nube.
CAPACITACIÓN DIGITAL. Los cursos permiten aprender sobre IA, datos y computación en la nube. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Oracle University lanzó mundialmente un programa de cursos online gratuitos sobre IA, bases de datos y nube para capacitar a cualquier persona sin costo alguno.
  • La formación se realiza a ritmo propio en la plataforma web mediante registro previo. Incluye módulos de SQL y OCI, entregando insignias digitales al completar el recorrido.
  • La iniciativa democratiza el acceso a competencias tecnológicas clave, impulsando la inserción laboral y fortaleciendo perfiles profesionales ante la alta demanda digital.
Resumen generado con IA

Si querés sumar conocimientos a tu currículum, pero todavía no sabés por dónde empezar, hay una alternativa gratuita y online. Oracle University, el área educativa de la empresa tecnológica Oracle, ofrece cursos introductorios sobre inteligencia artificial, bases de datos, SQL y computación en la nube.

Las capacitaciones forman parte de Oracle Learning Explorer, un programa creado para que estudiantes, profesionales y personas interesadas en tecnología puedan incorporar habilidades básicas sin pagar una inscripción.

Qué se puede estudiar

La oferta incluye: Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la plataforma de servicios en la nube de la empresa, dentro de esta área se pueden conocer conceptos relacionados con almacenamiento, redes, seguridad y funcionamiento de entornos digitales.

Una de las opciones disponibles es OCI AI Foundations, pensada para quienes quieren acercarse a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El curso aborda conceptos básicos, inteligencia artificial generativa y grandes modelos de lenguaje, conocidos como LLM.

PLATAFORMA. En Oracle se pueden consultar los recorridos disponibles y comenzar las capacitaciones. PLATAFORMA. En Oracle se pueden consultar los recorridos disponibles y comenzar las capacitaciones. / CAPTURA DE PANTALLA

También hay recorridos de SQL, MySQL y bases de datos autónomas. Por ejemplo, SQL Explorer permite aprender los fundamentos del lenguaje utilizado para organizar y consultar información, mientras que MySQL Explorer presenta una introducción a uno de los sistemas de bases de datos más utilizados.

Quiénes pueden participar

Los cursos están disponibles para personas de distintos países y no exigen ser estudiantes de una carrera tecnológica. Como se trata de contenidos iniciales, varias propuestas pueden realizarse sin experiencia previa en programación, inteligencia artificial o nube.

Al completar las actividades y evaluaciones de determinados recorridos, los participantes pueden obtener insignias digitales de acreditación. 

Es importante distinguirlas de las certificaciones profesionales de Oracle: algunas capacitaciones son gratuitas, pero determinados exámenes de certificación pueden tener costo.

Cómo inscribirse

Para comenzar hay que ingresar a education.oracle.com, la página oficial de Oracle Learning Explorer. Allí se debe seleccionar la opción “Comienza a aprender de forma gratuita”.

El sistema dirige al usuario a Oracle MyLearn, donde tendrá que iniciar sesión o crear una cuenta gratuita con nombre y apellido, país y correo electrónico. Una vez dentro, podrá buscar los contenidos por tema y elegir la ruta que quiera realizar.

Otra opción es entrar directamente en learn.oracle.com y buscar la sección “Oracle University Free Training”. Desde ese espacio se pueden consultar la duración, el nivel y el contenido de cada curso antes de inscribirse.

No se informa una fecha general de cierre: los cursos permanecen disponibles en la plataforma, aunque Oracle puede actualizar, reemplazar o retirar algunos recorridos.

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