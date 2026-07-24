La emotiva historia de Leonel Sir, el delantero de 17 años que firmó su primer contrato con San Martín

El martes fue uno de esos días que Leonel Sir difícilmente olvide. Rodeado por sus padres, el delantero de 17 años firmó su primer contrato como futbolista profesional de San Martín. A su lado estuvo el presidente Oscar Mirkin, quien encabezó el acto en representación del club. La escena fue sencilla, pero cargada de significado. Después de años de sacrificio y de recorrer cada etapa en las divisiones inferiores, el juvenil selló un paso que muchos sueñan y pocos consiguen. Sin embargo, para él no representa una meta, sino el inicio de un desafío aún mayor. Mientras el “Santo” recibirá este sábado a Temperley con el objetivo de volver al triunfo tras el empate en Mendoza, Sir aguarda una nueva oportunidad para seguir creciendo bajo las órdenes de Alejandro Orfila.