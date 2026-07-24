Tafí del Valle impulsa un plan para fortalecer la gestión de residuos y acompañar su crecimiento turístico

La iniciativa cobra especial relevancia luego de que Tafí del Valle fuera seleccionada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación como una de las ocho localidades argentinas que competirán en la sexta edición de los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento impulsado por ONU Turismo que distingue a destinos rurales comprometidos con la conservación de su patrimonio cultural y natural, el fortalecimiento de sus tradiciones y el desarrollo sostenible.