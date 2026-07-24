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Tafí del Valle impulsa un plan para fortalecer la gestión de residuos y acompañar su crecimiento turístico

La Provincia, el municipio y el Ente Tucumán Turismo avanzan en una estrategia conjunta para garantizar servicios acordes al crecimiento de la villa veraniega.

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ARCHIVO / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Autoridades de Tucumán y Tafí del Valle acordaron hoy coordinar un plan de gestión de residuos para acompañar el crecimiento turístico y proteger el ambiente local.
  • La reunión busca optimizar la recolección tras ser seleccionada como una de las ocho localidades argentinas que competirán en el Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.
  • El proyecto busca elevar la calidad de los servicios municipales a estándares internacionales, garantizando el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio natural.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en uno de los principales destinos turísticos de Tucumán, el secretario de Producción, Eduardo Castro, encabezó una reunión de trabajo junto al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, y al presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, para avanzar en una estrategia conjunta destinada a mejorar la gestión integral de residuos en los Valles Calchaquíes.

Durante el encuentro, las autoridades comenzaron a delinear una agenda de trabajo articulada que permita optimizar los sistemas de recolección y tratamiento de residuos, acompañando el crecimiento sostenido de la actividad turística y promoviendo políticas de cuidado ambiental que contribuyan a preservar el patrimonio natural de la región.

La iniciativa cobra especial relevancia luego de que Tafí del Valle fuera seleccionada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación como una de las ocho localidades argentinas que competirán en la sexta edición de los Best Tourism Villages 2026, el reconocimiento impulsado por ONU Turismo que distingue a destinos rurales comprometidos con la conservación de su patrimonio cultural y natural, el fortalecimiento de sus tradiciones y el desarrollo sostenible.

La postulación fue oficializada durante la 176.ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) y el Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, realizados en Mendoza. En esa instancia se confirmó que Tafí del Valle fue elegida entre 56 localidades postulantes de 19 provincias, convirtiéndose en la primera ciudad tucumana en alcanzar esta instancia de competencia internacional.

En ese contexto, los funcionarios coincidieron en que el crecimiento turístico debe ir acompañado por políticas ambientales que garanticen servicios acordes con la proyección internacional del destino. La gestión eficiente de los residuos aparece como uno de los ejes centrales para sostener el desarrollo de la villa turística sin comprometer los recursos naturales que constituyen uno de sus principales atractivos.

Desde la Secretaría de Producción destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado para impulsar iniciativas orientadas a la protección del ambiente, la valorización del territorio y el desarrollo sostenible de los Valles Calchaquíes, reafirmando el compromiso de continuar articulando acciones junto a los municipios y organismos provinciales.

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