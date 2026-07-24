Lavado de activos: nuevo revés judicial para Kueider en Paraguay

Contrabando de divisas

A principios de julio, Kueider -quien fue senador nacional con pasado en el kirchnerismo y posterior alineamiento con La Libertad Avanza- había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por el delito de contrabando de divisas, mientras que Guinsel recibió una pena de un año y diez meses. Durante aquel juicio, el ex legislador se declaró inocente, sostuvo que era víctima de una “feroz persecución política” y defendió la inocencia de su acompañante, justificativo que no impidió que la Justicia paraguaya continuara avanzando en el plano patrimonial.