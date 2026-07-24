Lavado de activos: nuevo revés judicial para Kueider en Paraguay

El ex senador entrerriano Edgardo Kueider sumó un nuevo revés en la Justicia paraguaya luego de que el juez de Garantías, Humberto Otazú, le dictara prisión domiciliaria preventiva junto a su pareja, Iara Guinsel, en el marco de una causa por lavado de activos.
La decisión se suma a la condena en suspenso que ambos recibieron semanas atrás por tentativa de contrabando, tras haber sido interceptados en diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay con más de US$200.000 no declarados.
Al carecer de arraigo en el país vecino el magistrado dispuso que continuaran detenidos con tobillera electrónica y la prohibición expresa de cruzar la frontera. La acusación impulsada por los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez sostiene que los fondos de origen ilícito habrían ingresado a territorio paraguayo para ser blanqueados a través de operaciones inmobiliarias. En esa línea, la causa ya había sumado un antecedente clave semanas atrás cuando el juez Rodrigo Estigarribia dispuso el embargo preventivo de seis departamentos y cocheras con el fin de resguardar una eventual reparación del daño.
Contrabando de divisas
A principios de julio, Kueider -quien fue senador nacional con pasado en el kirchnerismo y posterior alineamiento con La Libertad Avanza- había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por el delito de contrabando de divisas, mientras que Guinsel recibió una pena de un año y diez meses. Durante aquel juicio, el ex legislador se declaró inocente, sostuvo que era víctima de una “feroz persecución política” y defendió la inocencia de su acompañante, justificativo que no impidió que la Justicia paraguaya continuara avanzando en el plano patrimonial.