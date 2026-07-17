Política

Kueider apelará su condena en Paraguay

El ex senador entrerriano intentó ingresar al país vecino con una millonaria suma de dólares sin declarar.

ACORRALADO. Kueider también afronta una causa en Argentina.
ACORRALADO. Kueider también afronta una causa en Argentina.
Hace 4 Hs

El ex senador entrerriano Edgardo Kueider continuará en Paraguay por un largo período. Tras confirmarse que apelará la condena recibida por intentar ingresar al país vecino con una millonaria suma de dólares sin declarar, sus abogados buscan revertir el fallo, lo que de manera automática dilata su regreso a la Argentina, donde la justicia lo espera para detenerlo.

Kueider fue condenado recientemente a dos años de prisión en suspenso bajo el cargo de contrabando en grado de tentativa. El hecho ocurrió cuando fue descubierto intentando ingresar a territorio paraguayo con más de U$S 200.000 ocultos en una mochila. En el mismo proceso, su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también bajo la modalidad condicional.

La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

A pesar de que el veredicto no estipulaba una reclusión efectiva, la defensa del ex legislador confirmó que interpondrá un recurso de apelación. Mientras este trámite judicial siga su curso, ambos permanecerán cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un departamento de la ciudad de Asunción.

Problemas

La decisión de apelar extenderá de forma forzosa la estadía de la pareja en Paraguay, pero ese no es su único problema en Asunción. Ambos enfrentan un segundo expediente penal en el que fueron procesados formalmente por lavado de activos.

Kueider reiteró su inocencia: “Era para sacarme de la cancha”

Kueider reiteró su inocencia: “Era para sacarme de la cancha”

La fiscalía paraguaya investiga bajo esta carátula la adquisición de seis departamentos y cocheras en el exclusivo complejo Las Mercedes, en la capital del país, presuntamente realizada a través de testaferros locales para ocultar el origen de los fondos.

Temas ParaguayEntre RíosEdgardo Kueider
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida
1

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida

2

Alarma el deterioro de las rutas nacionales

3

Cartas de lectores: Publicidad de juegos de apuesta

4

Cartas de lectores: Núremberg, Victoria Ocampo, 80 años después

5

Cartas de lectores: Administrando pobreza

Ranking notas premium
Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones
1

Quién es Diego Ovejero, el abogado investigado por una supuesta estafa por más de $740 millones

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia
2

La Corte revisó la condena a Yapura Astorga, modificó la calificación de los delitos y ordenó dictar una nueva sentencia

La foto del PJ de Yerba Buena, Acevedo con los ministros y Pinocho en un aserradero
3

La foto del PJ de Yerba Buena, Acevedo con los ministros y "Pinocho en un aserradero"

El grito
4

El grito

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia
5

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Más Noticias
Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

Hoy es el cumpleaños del tucumano más importante de la historia

El oficialismo reactiva el Senado con el debate sobre propiedad privada

El oficialismo reactiva el Senado con el debate sobre propiedad privada

Comentarios