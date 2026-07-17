Kueider apelará su condena en Paraguay

Kueider fue condenado recientemente a dos años de prisión en suspenso bajo el cargo de contrabando en grado de tentativa. El hecho ocurrió cuando fue descubierto intentando ingresar a territorio paraguayo con más de U$S 200.000 ocultos en una mochila. En el mismo proceso, su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también bajo la modalidad condicional.