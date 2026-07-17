Kueider apelará su condena en Paraguay

El ex senador entrerriano Edgardo Kueider continuará en Paraguay por un largo período. Tras confirmarse que apelará la condena recibida por intentar ingresar al país vecino con una millonaria suma de dólares sin declarar, sus abogados buscan revertir el fallo, lo que de manera automática dilata su regreso a la Argentina, donde la justicia lo espera para detenerlo.
Kueider fue condenado recientemente a dos años de prisión en suspenso bajo el cargo de contrabando en grado de tentativa. El hecho ocurrió cuando fue descubierto intentando ingresar a territorio paraguayo con más de U$S 200.000 ocultos en una mochila. En el mismo proceso, su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y diez meses de prisión, también bajo la modalidad condicional.
A pesar de que el veredicto no estipulaba una reclusión efectiva, la defensa del ex legislador confirmó que interpondrá un recurso de apelación. Mientras este trámite judicial siga su curso, ambos permanecerán cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un departamento de la ciudad de Asunción.
Problemas
La decisión de apelar extenderá de forma forzosa la estadía de la pareja en Paraguay, pero ese no es su único problema en Asunción. Ambos enfrentan un segundo expediente penal en el que fueron procesados formalmente por lavado de activos.
La fiscalía paraguaya investiga bajo esta carátula la adquisición de seis departamentos y cocheras en el exclusivo complejo Las Mercedes, en la capital del país, presuntamente realizada a través de testaferros locales para ocultar el origen de los fondos.