Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Hungría

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Luego de sumar un valioso punto en el circuito de Spa-Francorchamps, el piloto argentino buscará mantener el buen momento en el exigente Hungaroring, una de las pistas más técnicas del calendario.