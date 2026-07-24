Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1: días, horarios y dónde ver en vivo el GP de Hungría
El piloto argentino afrontará la undécima fecha de la temporada 2026 en el Hungaroring, un circuito conocido como el "Mónaco sin barreras". Llegará con el impulso del punto conseguido en Bélgica antes del receso de verano de la categoría.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Luego de sumar un valioso punto en el circuito de Spa-Francorchamps, el piloto argentino buscará mantener el buen momento en el exigente Hungaroring, una de las pistas más técnicas del calendario.
La carrera en Hungría será la última antes del receso de verano de la máxima categoría del automovilismo, que retomará su actividad a fines de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos.
¿Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Hungría?
La actividad comenzará el viernes 24 de julio, aunque Colapinto no participará de la primera práctica libre. Su estreno en pista será durante la segunda sesión del día.
El cronograma completo, con horarios de Argentina, es el siguiente:
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 8.30 a 9.30 (Colapinto no participará)
- Práctica libre 2: 12 a 13
- Práctica libre 3: 7.30 a 8.30
- Clasificación: 11 a 12
- Carrera: 10 (70 vueltas)
Con apenas 4,381 kilómetros de extensión y 14 curvas, el circuito exige un elevado nivel de carga aerodinámica y somete a una gran exigencia tanto a los frenos como a los neumáticos. La falta de rectas largas convierte a la clasificación en un aspecto determinante para las aspiraciones de cada piloto.
El récord absoluto de vuelta pertenece a Max Verstappen, quien marcó un tiempo de 1:17.103 en 2019.
Cómo llega Franco Colapinto
El argentino afrontará la cita húngara con buenas sensaciones después de su actuación en Bélgica. En Spa-Francorchamps finalizó décimo y consiguió sumar un punto para el campeonato, resultado que llegó acompañado de una de las maniobras más destacadas de la carrera, cuando superó al neozelandés Liam Lawson y al francés Pierre Gasly en una misma acción.
Ese rendimiento alimenta las expectativas de cara a un fin de semana que puede resultar clave antes del parate de la Fórmula 1.
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Hungría
En Argentina, toda la actividad del Gran Premio de Hungría podrá seguirse por las siguientes plataformas:
- Televisión: Fox Sports.
- Streaming: Disney+ Premium.