La columna de Jorge Asís: roscas flojas

Invariablemente Milei conoce las tramas del Movimiento a la perfección, casi desde adentro, desde que se desempeñaba en la Corporación y lucía aptitudes de torrentoso dador de ideas innovadoras que se le transmitían a Guillermo Francos, el Gentleman, cuando presidía el Banco Provincia, en tiempos ambiciosamente electorales del gobernador Daniel Scioli, líder de la Línea Aire y Sol, resignadamente candidato presidencial de La Doctora perversa que le endosó la tobillera metafórica de Carlos Zannini, el Cenador, vencedor inapelable de Julio De Vido, el Pulpo, en la interna que aún sirve para interpretar el kirchnerismo que Milei hoy degrada con enfática autenticidad.