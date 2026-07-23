Cuándo se estrena "Barreda", la película que reconstruye el cuádruple femicidio desde la mirada de las víctimas

Mientras cumplía su condena, el propio Barreda reconoció haber cometido los asesinatos y sostuvo que el apodo "Conchita", con el que era llamado por su familia, había sido una de las humillaciones que mencionó como parte de su defensa. Las manifestaciones de admiración y simpatía que despertó en determinados sectores generaron un intenso debate sobre el tratamiento mediático y cultural del caso.