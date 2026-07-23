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Cuándo se estrena "Barreda", la película que reconstruye el cuádruple femicidio desde la mirada de las víctimas

Dirigida por Daniela Goggi, propone una revisión del caso desde una perspectiva de género y pone en primer plano la historia de las cuatro mujeres asesinadas.

UN CASO QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS. Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en Barreda, la película que se estrenará el 28 de agosto por Prime Video.
UN CASO QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS. Luis Machín interpreta a Ricardo Barreda en Barreda, la película que se estrenará el 28 de agosto por Prime Video.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Prime Video estrenará el 28 de agosto "Barreda", film de Daniela Goggi sobre el cuádruple femicidio de 1992 en La Plata, para priorizar la perspectiva de las víctimas.
  • En 1992, el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a su esposa, suegra e hijas. Durante décadas, la cobertura mediática se centró en el femicida, convirtiéndolo en figura de culto.
  • Con un elenco encabezado por Luis Machín y Mercedes Morán, la producción busca transformar el abordaje cultural del caso e impulsar el enfoque de género en ficciones reales.
Resumen generado con IA

Uno de los casos policiales que más conmocionó a la Argentina volverá a la pantalla, pero con una perspectiva diferente. El próximo 28 de agosto se estrenará en Prime Video Barreda, la película inspirada en el cuádruple femicidio cometido por el odontólogo Ricardo Barreda en 1992, que buscará contar la historia desde la voz y la experiencia de las víctimas.

La producción, dirigida por Daniela Goggi, estará disponible en más de 240 países y territorios y se propone romper con el enfoque que durante décadas predominó en libros, documentales y coberturas periodísticas, centradas casi exclusivamente en el asesino.

Según adelantó la producción, el objetivo es "dar voz a las víctimas y alejarse de las versiones previas del caso", poniendo en primer plano las historias de la esposa, la suegra y las dos hijas de Barreda, asesinadas en la vivienda familiar de La Plata.

Un elenco de reconocidas figuras

El film reúne a un destacado elenco encabezado por Luis Machín, quien interpreta a Ricardo Barreda.

Carla Peterson encarna a Gladys McDonald, esposa del odontólogo; Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche, su suegra; mientras que Maite Lanata y Margarita Paez dan vida a Cecilia y Adriana, las dos hijas del matrimonio.

El reparto también incluye a Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

La directora Daniela Goggi, quien anteriormente llevó al cine hechos reales con El Rapto, vuelve a abordar una historia basada en acontecimientos reales, esta vez con una clara perspectiva de género.

El caso que conmocionó al país

La película revive los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1992, cuando Ricardo Barreda asesinó a su esposa, Gladys McDonald; a su suegra, Elena Arreche; y a sus hijas, Cecilia y Adriana, en la casa familiar de La Plata.

El caso provocó una profunda conmoción en la sociedad argentina y durante años fue objeto de investigaciones periodísticas, documentales y debates públicos. Sin embargo, la mayoría de esos relatos se concentraron en la figura del femicida.

El impacto del caso trascendió el ámbito judicial y llegó a convertirse en un fenómeno de la cultura popular.

Durante los años que permaneció detenido, Barreda recibió más de 600 cartas de apoyo y su imagen fue utilizada para comercializar productos como tazas, remeras, gorros y pines.

Esa reacción de una parte de la sociedad fue ampliamente cuestionada por reflejar una mirada machista que terminó convirtiendo al responsable del cuádruple femicidio en un personaje de culto, relegando a un segundo plano a las víctimas y el enfoque de género.

Mientras cumplía su condena, el propio Barreda reconoció haber cometido los asesinatos y sostuvo que el apodo "Conchita", con el que era llamado por su familia, había sido una de las humillaciones que mencionó como parte de su defensa. Las manifestaciones de admiración y simpatía que despertó en determinados sectores generaron un intenso debate sobre el tratamiento mediático y cultural del caso.

Libros y producciones sobre el caso

La historia de Ricardo Barreda fue abordada en distintas publicaciones. En Conchita: el hombre que no amaba a las mujeres (2012), el periodista Rodolfo Palacios retrató al femicida tras entrevistarlo durante el período en que cumplía arresto domiciliario junto a su pareja, Berta "Pochi" André.

El caso también integra No somos ángeles (2007), obra de Florencia Etcheves, Mauro Szeta y Liliana Caruso, que reúne distintos casos criminales argentinos.

En tanto, Buenos Aires es leyenda III (2008), de Guillermo Barrantes y Víctor Coviello, dedica el capítulo "La sonrisa perfecta" a analizar cómo Barreda terminó convertido en un personaje de la cultura urbana.

Otra de las investigaciones fue El caso Barreda: cuatro bultos (2007), de Ricardo Canaletti y Rolando Barbano, que reconstruye en detalle el cuádruple femicidio desde una perspectiva periodística.

Del documental a la ficción

La historia también tuvo una adaptación audiovisual reciente con la miniserie Barreda, el odontólogo femicida, estrenada el 25 de septiembre de 2025.

La producción, compuesta por dos episodios, combina material de archivo con entrevistas a periodistas como Rodolfo Palacios y Mauro Szeta, además de la comunicadora especializada en género Mariana Carbajal. El objetivo fue reconstruir el caso desde distintos enfoques y revisar críticamente la forma en que fue interpretado por la sociedad argentina.

Ahora, Barreda buscará abrir una nueva mirada sobre uno de los femicidios más impactantes de la historia del país, desplazando el foco del victimario para poner en el centro a las cuatro mujeres asesinadas.

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