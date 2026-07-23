Salarios universitarios: un informe advierte que los docentes perdieron más del 22% de poder adquisitivo desde la asunción de Milei

La paritaria de las Universidades Nacionales correspondiente a junio marcó un cambio de tendencia tras casi dos años de pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, un informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) sostiene que los salarios de docentes, no docentes e investigadores todavía acumulan una caída real del 22,2% respecto de noviembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei.