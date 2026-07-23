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Salarios universitarios: un informe advierte que los docentes perdieron más del 22% de poder adquisitivo desde la asunción de Milei

Aunque la paritaria de junio frenó 19 meses de caída salarial, un estudio de FEDUN y el CIICTI sostiene que los trabajadores universitarios aún necesitan una recomposición del 28,5%. También alerta por el presupuesto más bajo para Ciencia y Técnica desde 1972.

RECLAMO SALARIAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.
RECLAMO SALARIAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. MUNDO GREMIAL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de FEDUN y CIICTI advirtió que los docentes universitarios en Argentina perdieron un 22,2% de poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei en noviembre de 2023.
  • Aunque la paritaria de junio frenó 19 meses de caídas, los aumentos del 226,8% quedaron lejos de la inflación del 320%, requiriendo un 28,5% extra para recomponer salarios.
  • FEDUN ratificó reclamos ante proyecciones que prevén un récord histórico a la baja en la inversión en Ciencia y Técnica, alcanzando solo el 0,151% del PBI para 2026.
Resumen generado con IA

La paritaria de las Universidades Nacionales correspondiente a junio marcó un cambio de tendencia tras casi dos años de pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, un informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) sostiene que los salarios de docentes, no docentes e investigadores todavía acumulan una caída real del 22,2% respecto de noviembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei.

El relevamiento señala que el incremento nominal del 21,3% otorgado en junio representó una mejora real del 19,1%, lo que permitió cortar una racha de 19 meses consecutivos de deterioro salarial. No obstante, el estudio advierte que para recuperar el poder adquisitivo que tenían los trabajadores universitarios a fines de 2023 sería necesaria una recomposición adicional del 28,5%.

La inflación superó ampliamente las paritarias universitarias

Según el informe, desde noviembre de 2023 la inflación acumuló un 320%, mientras que los aumentos salariales alcanzaron un 226,8%. Esa diferencia dejó una brecha de 93,2 puntos porcentuales en perjuicio de los ingresos del sector.

Los investigadores también remarcan que los salarios actuales se ubican por debajo de los niveles registrados en 2002 y se encuentran 43% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2011.

El informe calcula una pérdida de $4,46 billones en tres años

El documento también analiza el impacto económico del ajuste sobre la masa salarial del sistema universitario. De acuerdo con las proyecciones para 2026, la pérdida acumulada en los últimos tres años asciende a 4,46 billones de pesos, equivalente a una contracción real del 20,2%.

El detalle presentado por FEDUN y el CIICTI incluye:

2024: pérdida de $1,47 billones (a valores constantes de 2026).

2025: ajuste por $1,61 billones.

2026: recorte proyectado de $1,38 billones.

El presupuesto universitario continúa por debajo de los niveles de 2023

Si bien el presupuesto destinado a las universidades tendría en 2026 un aumento real del 4% respecto del año anterior, el informe sostiene que aún acumula una caída del 21,1% frente a 2023 y del 32,1% respecto de 2015.

En términos del Producto Bruto Interno (PBI), el financiamiento universitario pasará del 0,718% registrado en 2023 al 0,532% en 2026. Según los autores, la pérdida presupuestaria equivale a 5,1 billones de pesos, monto similar al costo de funcionamiento de todo el sistema universitario durante un año.

Por otra parte, el presupuesto de la Secretaría de Educación acumula una reducción real del 44,9% entre 2023 y 2026 y representará apenas el 0,649% del PBI.

El informe alerta por un mínimo histórico en Ciencia y Técnica

Uno de los puntos más preocupantes del estudio es la situación del sistema científico. Los especialistas proyectan que la inversión en Ciencia y Técnica caerá al 0,151% del PBI en 2026, el nivel más bajo desde que existen registros, en 1972.

El informe estima además un recorte real del 46,5% respecto de 2023 y señala fuertes reducciones presupuestarias en distintos organismos nacionales:

CONAE: -50,2%.

CONICET: -34,7%.

Agencia I+D+i y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología: entre -80% y -89%.

Equipamiento científico: -61,3%.

Insumos para investigación: -49,5%.

En materia salarial, el estudio indica que los investigadores del CONICET y los becarios acumulan una pérdida real del 40,5% desde noviembre de 2023, mientras que los trabajadores comprendidos en el convenio SINEP registran una caída del 32,2%.

FEDUN ratificó el reclamo por una recomposición salarial

Tras la publicación del informe, la federación que conduce Daniel Ricci sostuvo la necesidad de continuar las negociaciones paritarias y mantener las medidas de visibilización para reclamar una recuperación de los salarios universitarios, el cumplimiento de las leyes de financiamiento y la restitución de los recursos destinados a investigación, desarrollo e innovación.

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