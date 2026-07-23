Bolardos en las esquinas de San Miguel de Tucumán: protección, accesibilidad y polémica

Pedro Katz, experto en Vialidad y miembro de la Comisión de Vecinos de Barrio Sur, planteó que el problema no está necesariamente en el objeto, sino en la forma en que fue ubicado. “Los bolardos, en general, se usan para impedir que los vehículos suban a la vereda, estacionen sobre ella o invadan un sector peatonal. El problema aparece cuando se colocan sin criterio y terminan como obstáculos para las personas que deben circular por la vereda o bajar por una rampa”, explicó.