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Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Películas infantiles y para adultos en el Teatro de la Estación de Concepción. Carteleras en la Capital.

“El Día de la Revelación”
“El Día de la Revelación”
Hace 5 Hs

Hoy será la segunda jornada de Cine Digital HD en la pantalla grande del Teatro de la Estación de Concepción (Heredia e Italia), con una programación de películas de estreno para el público infantil y para adultos. La grilla comenzará con las propuestas familiares desde las 14, con “Minions y Monstruos”, la última producción de la saga de los simpáticos personajes amarillos, que intentan ser malvados sin lograrlo. Dos horas más tarde se verá “Toy Story 5”, en las nuevas aventuras de Buzz, Woody y Jessie cuando se enfrentan a Lilypad, una tablet nueva que llega con sus propias ideas sobre lo que es mejor para Bonnie. Luego, a las 17.50, se verá la versión en live action de “Moana”, con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia. Ya para adultos, desde las 19.50 se proyectará el filme de terror “Backrooms” y desde las 21.50, la ciencia ficción con extraterrestres de Steven Spielberg con “El Día de la Revelación” (foto).

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En la capital tucumana, la oferta de cineclubes tiene dos opciones. Con entrada libre y gratuita, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.390, con estacionamiento propio), a las 20 se proyectará la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally...”, con Billy Crystal y Meg Ryan dirigidos por Rob Reiner. Media hora más tarde, en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) será el turno de la española “Belle epoque”, de Fernando Trueba, ambientada en el invierno de 1931, cuando un joven desertor del Ejército busca refugio en la casa de campo de un pintor mayor adonde llegan sus cuatro jóvenes hijas.

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