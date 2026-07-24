Ciclos de cine: propuestas para salir en familia en vacaciones

Hoy será la segunda jornada de Cine Digital HD en la pantalla grande del Teatro de la Estación de Concepción (Heredia e Italia), con una programación de películas de estreno para el público infantil y para adultos. La grilla comenzará con las propuestas familiares desde las 14, con “Minions y Monstruos”, la última producción de la saga de los simpáticos personajes amarillos, que intentan ser malvados sin lograrlo. Dos horas más tarde se verá “Toy Story 5”, en las nuevas aventuras de Buzz, Woody y Jessie cuando se enfrentan a Lilypad, una tablet nueva que llega con sus propias ideas sobre lo que es mejor para Bonnie. Luego, a las 17.50, se verá la versión en live action de “Moana”, con Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia. Ya para adultos, desde las 19.50 se proyectará el filme de terror “Backrooms” y desde las 21.50, la ciencia ficción con extraterrestres de Steven Spielberg con “El Día de la Revelación” (foto).