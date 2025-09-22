Matrimonio igualitario, misas en latín y diaconisas: cuáles son los primeros cambios que impulsa León XIV en la Iglesia

Matrimonio y doctrina sexual

León XIV mantiene que el matrimonio sacramental es exclusivamente entre un hombre y una mujer, y afirma que es improbable que la doctrina cambie en el futuro cercano. Esta posición reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia, pero busca matizarse con la apertura pastoral: aunque no modifica la doctrina, se promueve la inclusión y el acompañamiento de todos los fieles, independientemente de su orientación sexual o situación familiar. La medida busca un equilibrio entre las críticas de los sectores progresistas y las exigencias de los conservadores más estrictos.