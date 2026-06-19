El consumo no levanta cabeza: cayeron las ventas en supermercados, autoservicios y shoppings en abril

Shoppings: el derrumbe más pronunciado

El derrumbe más pronunciado del mes se sintió en los shoppings, donde las operaciones a precios constantes se desplomaron un 5,9% respecto al mismo mes del año pasado. Este canal arrastra un deterioro que no para de profundizarse mes a mes, considerando que venía de una leve baja del 0,1% en enero, un retroceso del 2,1% en febrero y un drástico desplome del 13,3% en marzo.