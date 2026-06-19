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El consumo no levanta cabeza: cayeron las ventas en supermercados, autoservicios y shoppings en abril

El informe refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo y un primer cuatrimestre que cerró en terreno negativo para los principales canales de venta del país.

INDEC. El consumo no logró repuntar en abril interanual.
INDEC. El consumo no logró repuntar en abril interanual.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El INDEC informó que en abril las ventas en supermercados, shoppings y mayoristas de Argentina cayeron por la pérdida del poder adquisitivo de la población.
  • Las ventas en shoppings cayeron 5,9%, en mayoristas 5% y en supermercados 3,7%, consolidando un primer cuatrimestre negativo que ya afecta al consumo de productos básicos.
  • Estos datos confirman la profundización de la crisis de consumo, donde las familias recortan tanto bienes prescindibles como productos de primera necesidad a mediano plazo.
Resumen generado con IA

Las ventas en supermercados, centros de compras y autoservicios mayoristas volvieron a registrar marcadas caídas en la comparación interanual, consolidando un primer cuatrimestre en terreno negativo y reflejando el impacto de la pérdida del poder adquisitivo en el bolsillo de la población.Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Shoppings: el derrumbe más pronunciado

El derrumbe más pronunciado del mes se sintió en los shoppings, donde las operaciones a precios constantes se desplomaron un 5,9% respecto al mismo mes del año pasado. Este canal arrastra un deterioro que no para de profundizarse mes a mes, considerando que venía de una leve baja del 0,1% en enero, un retroceso del 2,1% en febrero y un drástico desplome del 13,3% en marzo.

El rubro, más volcado a bienes que no son de primera necesidad como indumentaria, calzado y electrodomésticos, acusa el impacto directo de los hogares recortando de cuajo los consumos prescindibles, señaló el informe del Indec

Supermercados: la caída ya golpea la canasta básica

En las góndolas de los grandes supermercados la tendencia no fue muy distinta, evidenciando que el ajuste ya afecta de forma directa a la alimentación y los productos de limpieza. La facturación a precios constantes cayó un 3,7% interanual en abril, acumulando una contracción del 3,3% en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período de 2025.

Aunque el sector experimentó un levísimo alivio mensual con una mejora del 0,8% respecto a marzo, los números interanuales previos confirman la persistencia de la crisis, tras haber registrado bajas consecutivas del 1,2% en enero, 3,1% en febrero y 5,1% en marzo.

Mayoristas: termómetro del consumo en retroceso

Por el lado de los autoservicios mayoristas, el canal que suele actuar como termómetro del desabastecimiento o del stockeo defensivo de los comercios de cercanía y de las propias familias, las ventas retrocedieron un 5% en la medición interanual de abril. En la comparación mensual contra marzo de este año, la actividad marcó una baja del 1,1%.

De esta manera, el sector dejó atrás el breve respiro que había tenido a comienzos de año -cuando anotó subas del 2,1% en diciembre y del 1,3% en enero- y cerró el acumulado enero-abril con una disminución total del 3,2% respecto a igual período del año anterior.

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