El consumo no levanta cabeza: cayeron las ventas en supermercados, autoservicios y shoppings en abril

Resumen para apurados
- El INDEC informó que en abril las ventas en supermercados, shoppings y mayoristas de Argentina cayeron por la pérdida del poder adquisitivo de la población.
- Las ventas en shoppings cayeron 5,9%, en mayoristas 5% y en supermercados 3,7%, consolidando un primer cuatrimestre negativo que ya afecta al consumo de productos básicos.
- Estos datos confirman la profundización de la crisis de consumo, donde las familias recortan tanto bienes prescindibles como productos de primera necesidad a mediano plazo.
Las ventas en supermercados, centros de compras y autoservicios mayoristas volvieron a registrar marcadas caídas en la comparación interanual, consolidando un primer cuatrimestre en terreno negativo y reflejando el impacto de la pérdida del poder adquisitivo en el bolsillo de la población.Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Shoppings: el derrumbe más pronunciado
El derrumbe más pronunciado del mes se sintió en los shoppings, donde las operaciones a precios constantes se desplomaron un 5,9% respecto al mismo mes del año pasado. Este canal arrastra un deterioro que no para de profundizarse mes a mes, considerando que venía de una leve baja del 0,1% en enero, un retroceso del 2,1% en febrero y un drástico desplome del 13,3% en marzo.
El rubro, más volcado a bienes que no son de primera necesidad como indumentaria, calzado y electrodomésticos, acusa el impacto directo de los hogares recortando de cuajo los consumos prescindibles, señaló el informe del Indec.
Supermercados: la caída ya golpea la canasta básica
En las góndolas de los grandes supermercados la tendencia no fue muy distinta, evidenciando que el ajuste ya afecta de forma directa a la alimentación y los productos de limpieza. La facturación a precios constantes cayó un 3,7% interanual en abril, acumulando una contracción del 3,3% en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo período de 2025.
Aunque el sector experimentó un levísimo alivio mensual con una mejora del 0,8% respecto a marzo, los números interanuales previos confirman la persistencia de la crisis, tras haber registrado bajas consecutivas del 1,2% en enero, 3,1% en febrero y 5,1% en marzo.
Mayoristas: termómetro del consumo en retroceso
Por el lado de los autoservicios mayoristas, el canal que suele actuar como termómetro del desabastecimiento o del stockeo defensivo de los comercios de cercanía y de las propias familias, las ventas retrocedieron un 5% en la medición interanual de abril. En la comparación mensual contra marzo de este año, la actividad marcó una baja del 1,1%.
De esta manera, el sector dejó atrás el breve respiro que había tenido a comienzos de año -cuando anotó subas del 2,1% en diciembre y del 1,3% en enero- y cerró el acumulado enero-abril con una disminución total del 3,2% respecto a igual período del año anterior.