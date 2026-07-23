¿Se cae el pase de Ángel Correa a River?

La transferencia de Ángel Correa desde el club mexicano Tigres hacia River se convirtió en una "novela escandalosa" marcada por constantes idas y vueltas que han agotado la paciencia de la dirigencia argentina. Según afirman desde las oficinas del "Millonario", el club mexicano cambió las condiciones de la negociación en cuatro ocasiones, lo que provocó que la operación vuelva a trabarse justo cuando parecía resuelta. Ante esta situación, la "Banda" presentó una quinta y última oferta, advirtiendo que si no es aceptada durante el transcurso de hoy, la operación se dará por terminada definitivamente.