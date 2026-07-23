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¿Se cae el pase de Ángel Correa a River?

Tras semanas de tratativas, el pase del atacante al "Millonario" quedó al borde del colapso. Los cambios de condiciones de Tigres y los problemas con los avales financieros ponen en jaque el gran anhelo del mercado de pases.

SIN DEFINICIONES. Tigres volvió a cambiar las condiciones de las negociaciones y River presentó una última oferta para quedarse con el pase del ex San Lorenzo.
SIN DEFINICIONES. Tigres volvió a cambiar las condiciones de las negociaciones y River presentó una última oferta para quedarse con el pase del ex San Lorenzo.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • River lanzó hoy un último ultimátum a Tigres para definir el pase de Ángel Correa, tras repetidos cambios en las condiciones financieras del club mexicano.
  • La negociación de U$S 15 millones sufrió cuatro modificaciones de Tigres. En tanto, Correa viaja a Argentina tras sufrir amenazas familiares en México.
  • Las próximas horas determinarán si el campeón del mundo firma con River hasta 2029 o si el club argentino da por cerrada definitivamente la incorporación.
Resumen generado con IA

La transferencia de Ángel Correa desde el club mexicano Tigres hacia River se convirtió en una "novela escandalosa" marcada por constantes idas y vueltas que han agotado la paciencia de la dirigencia argentina. Según afirman desde las oficinas del "Millonario", el club mexicano cambió las condiciones de la negociación en cuatro ocasiones, lo que provocó que la operación vuelva a trabarse justo cuando parecía resuelta. Ante esta situación, la "Banda" presentó una quinta y última oferta, advirtiendo que si no es aceptada durante el transcurso de hoy, la operación se dará por terminada definitivamente.

Un factor crítico en el desarrollo de los hechos es que el jugador ya se encuentra en vuelo hacia Argentina, motivado principalmente por amenazas que recibió su familia en México durante los últimos días. 

Esta situación de inseguridad personal podría funcionar como un mecanismo de presión para que la "férrea" dirigencia de Tigres acceda a negociar, evitando perder al jugador bajo condiciones menos favorables.

¿Cómo sería el vínculo de Ángel Correa con River?

Según trascendió, Correa ya tiene un arreglo con River para firmar un vínculo hasta diciembre de 2029.

El último acuerdo que se había alcanzado era por U$S 15 millones por todo concepto, aunque los cambios posteriores por parte de Tigres alteraron este panorama.

Si bien el pase no está oficialmente caído, se encuentra en una etapa de definiciones extremas donde las próximas horas serán fundamentales para determinar si el campeón del mundo finalmente se incorpora al equipo de Núñez.

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