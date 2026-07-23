River va por Esequiel Barco: inició gestiones para repatriarlo tras caerse el pase de Thiago Almada

Cuánto pide Spartak de Moscú

La negociación no será sencilla desde lo económico. Barco fue transferido al fútbol ruso en 2024 por una cifra cercana a los 16 millones de dólares, pero ahora Spartak de Moscú estaría dispuesto a negociar una parte de su ficha por un monto superior a los cinco millones de dólares.