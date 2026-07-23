River va por Esequiel Barco: inició gestiones para repatriarlo tras caerse el pase de Thiago Almada
El "Millonario" busca el regreso del volante que hoy juega en Spartak de Moscú. Eduardo Coudet dio el visto bueno y la dirigencia ya trabaja en una negociación que podría convertirlo en otro refuerzo de jerarquía.
Resumen para apurados
- River Plate inició gestiones hoy para repatriar desde Rusia al volante Esequiel Barco, tras frustrarse el fichaje de Thiago Almada solicitado por el DT Coudet.
- Barco fue vendido en 2024 por 16 millones de dólares. Ahora Spartak exige más de 5 millones por una parte de su pase, mientras el jugador busca retornar a Sudamérica.
- De concretarse, su retorno reforzará el plantel de River junto a figuras como Otamendi, Borré y Beltrán, jerarquizando al equipo para las competencias de la temporada.
River volvió a mover el mercado de pases. Luego de que se frustrara definitivamente la posibilidad de incorporar a Thiago Almada, la dirigencia del "Millonario" inició gestiones para concretar el regreso de Esequiel Barco, uno de los futbolistas más destacados que tuvo el club en las últimas temporadas.
El mediocampista ofensivo, que actualmente milita en Spartak de Moscú, aparece como la principal alternativa para reforzar un sector de la cancha que Eduardo Coudet considera prioritario de cara a lo que resta de la temporada.
Barco, el elegido tras la caída de Almada
La búsqueda de River cambió de rumbo después de que la operación por Thiago Almada quedara descartada. Ante ese escenario, el cuerpo técnico apuntó a Barco, un futbolista que ya conoce el club y cuyo perfil encaja con la idea futbolística del entrenador.
El interés no es nuevo, aunque en las últimas horas las conversaciones comenzaron a tomar fuerza con el objetivo de evaluar las condiciones de una posible transferencia.
Cuánto pide Spartak de Moscú
La negociación no será sencilla desde lo económico. Barco fue transferido al fútbol ruso en 2024 por una cifra cercana a los 16 millones de dólares, pero ahora Spartak de Moscú estaría dispuesto a negociar una parte de su ficha por un monto superior a los cinco millones de dólares.
Ese valor representa el principal obstáculo para River, que analiza distintas alternativas para llegar a un acuerdo.
El deseo del jugador
Uno de los factores que alimenta el optimismo en Núñez es la intención del propio futbolista de regresar a Sudamérica.
Durante el último mercado de pases hubo un acercamiento con Independiente, aunque las negociaciones no prosperaron debido a las altas pretensiones económicas. Además, Barco fue ofrecido a Boca, pero el club de la Ribera descartó avanzar por su contratación.
Los números de Barco en Rusia
Desde que dejó River a mediados de 2024, el volante tuvo un destacado rendimiento en el Spartak de Moscú.
En total disputó 74 partidos, marcó 22 goles y repartió 18 asistencias, además de conquistar la Copa de Rusia en mayo, consolidándose como una de las principales figuras del equipo.
Un mercado de pases con nombres fuertes
Si finalmente se concreta su regreso, Barco se sumará a un mercado de pases de alto impacto para River, que ya incorporó futbolistas de experiencia y jerarquía como Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González.