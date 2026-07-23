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Napoli confirmó su interés por Exequiel Zeballos y le puso condiciones a Boca

El director deportivo del club italiano reconoció que siguen al “Changuito” desde hace varios meses. La primera oferta fue rechazada, pero las negociaciones continúan abiertas.

EN LA MIRA. Exequiel Zeballos está en la mira de Napoli.
EN LA MIRA. Exequiel Zeballos está en la mira de Napoli.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Napoli confirmó formalmente su interés por fichar al delantero de Boca, Exequiel Zeballos, tras ver rechazada una primera oferta de 10 millones de dólares.
  • Tras ser rechazada la oferta por ser inferior a la cláusula de 15 millones, el club italiano negocia con cautela debido a sus prioridades defensivas y fair play financiero.
  • Una transferencia posterior al 31 de julio le permitirá a Zeballos emigrar a Europa y otorgará a Boca un cupo de excepción para incorporar un reemplazante.
Resumen generado con IA

El futuro de Exequiel Zeballos volvió a quedar en el centro del mercado de pases. Napoli confirmó públicamente su interés por el delantero de Boca, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre, y reconoció que lleva varios meses siguiendo su evolución.

Giovanni Manna, director deportivo de la institución italiana, rompió el silencio después de que Juan Román Riquelme intentara tomar distancia de las versiones que vinculaban al futbolista con el equipo del sur de Italia. El dirigente del Napoli destacó las condiciones del “Changuito” y valoró especialmente su capacidad para recuperarse de las lesiones que interrumpieron distintos momentos de su carrera.

Según trascendió, el club italiano presentó una primera oferta cercana a los 10 millones de dólares por la totalidad del pase. Boca la rechazó al considerarla insuficiente, ya que la cláusula de rescisión del delantero está fijada en 15 millones. Sin embargo, el diálogo entre ambas instituciones continúa abierto y existe predisposición para acercar posiciones.

La situación contractual de Zeballos representa un factor determinante. El vínculo del atacante finaliza el 31 de diciembre de 2026 y, desde el 1° de julio, puede negociar con otra institución para marcharse en libertad de acción desde comienzos de 2027. Esa posibilidad obliga a Boca a evaluar una transferencia por una cifra inferior a la cláusula para evitar perderlo sin recibir una compensación económica.

La advertencia del Napoli

Aunque confirmó el interés, Manna dejó en claro que la operación no se concretará bajo cualquier condición. “Si se dan las condiciones para concretar la operación, lo haremos; de lo contrario, no”, señaló el director deportivo.

El dirigente explicó que Napoli atraviesa un período de cautela en el mercado y pidió paciencia para avanzar en las negociaciones. La postura del club italiano es esperar hasta contar con el margen económico y deportivo necesario para cerrar la incorporación.

La institución debe administrar sus movimientos para cumplir con las exigencias del fair play financiero y, al mismo tiempo, atender otras urgencias del plantel. Una de ellas pasa por la defensa, especialmente después de la lesión de Alessandro Buongiorno.

El marcador central fue sometido a una intervención quirúrgica por una rotura de menisco en la rodilla derecha, una situación que obligaría al Napoli a priorizar la llegada de un defensor antes de acelerar por Zeballos. El club italiano publicó este jueves una actualización médica sobre Buongiorno dentro de las novedades de su pretemporada.

Una demora que podría favorecer a Boca

La intención del Napoli de extender los tiempos no necesariamente perjudica a Boca. Por el contrario, una venta concretada después del 31 de julio podría darle al club argentino un beneficio adicional en el mercado de pases.

En caso de transferir al delantero después de esa fecha, Boca podría utilizar la normativa de excepción y obtener un cupo extra para incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre. De esta manera, la dirigencia tendría mayor margen para buscar un reemplazante sin quedar limitada por el cierre ordinario del libro de pases.

Zeballos ya habría manifestado su intención de continuar su carrera en Europa y no renovaría su contrato con Boca. El delantero realizó la pretemporada junto al plantel, pero no fue incluido en los primeros compromisos oficiales del semestre ni en la lista para la Copa Sudamericana.

El interés del Napoli, por lo tanto, ya dejó de ser una simple versión. El club italiano reconoció públicamente que sigue al jugador, realizó una primera propuesta y mantiene abiertas las negociaciones. La distancia económica todavía existe, pero ambas partes cuentan con motivos para alcanzar un acuerdo antes de que Zeballos quede en condiciones de marcharse libre.

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