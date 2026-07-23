Napoli confirmó su interés por Exequiel Zeballos y le puso condiciones a Boca

La situación contractual de Zeballos representa un factor determinante. El vínculo del atacante finaliza el 31 de diciembre de 2026 y, desde el 1° de julio, puede negociar con otra institución para marcharse en libertad de acción desde comienzos de 2027. Esa posibilidad obliga a Boca a evaluar una transferencia por una cifra inferior a la cláusula para evitar perderlo sin recibir una compensación económica.