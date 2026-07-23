"Inadmisible": El DT de España explotó contra Argentina tras la escandalosa final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El DT de España, Luis de la Fuente, tildó de 'inadmisible' la conducta argentina tras la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium por las peleas ocurridas en la cancha.
- Tras ver los videos de los cruces de Leandro Paredes y la agresión de Roberto Ayala, el entrenador elogió la templanza y deportividad mantenida por el plantel español.
- Debido a estos episodios de violencia, la FIFA inició una investigación disciplinaria para evaluar duras sanciones contra los involucrados de la Selección Argentina.
Luis de la Fuente, el entrenador que llevó a España a conquistar el Mundial 2026, expresó una profunda indignación por los incidentes y peleas protagonizados por integrantes de la Selección tras la final en el MetLife Stadium.
Rechazo a la conducta de los jugadores argentinos
El técnico español calificó de inaceptables los comportamientos observados tras el pitido final, los cuales involucraron a figuras como Leandro Paredes (en cruces con Eric García y Gavi) y al integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala (por una agresión a Dani Olmo).
De la Fuente explicó que no notó los incidentes en el campo porque estaba festejando, pero su postura cambió al ver las grabaciones. "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir", dijo.
"Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. No es tolerable", agregó.
Elogio a la disciplina de su plantel
El entrenador contrastó la actitud de los futbolistas argentinos con la de sus dirigidos, destacando la templanza del equipo español ante lo que consideró provocaciones externas. "Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", indicó.
Reflexión sobre la consagración
Más allá de la polémica, De la Fuente remarcó la importancia del logro obtenido tras un camino de gran desgaste físico y emocional, señalando que aún está procesando el éxito. "Tomaré más consciencia conforme vayan pasando los días", señaló.
Debido a estos episodios de violencia, la FIFA ya ha iniciado una investigación disciplinaria para evaluar posibles sanciones.