La cirugía estética a la que se sometió Yazmín Jaureguy, la esposa del Colo Barco: "Tenía terror"

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín "El Colo" Barco, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética luego de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió imágenes desde el Sanatorio Otamendi y explicó que decidió quitarse los implantes mamarios, una intervención que, según contó, venía postergando desde hacía tiempo.