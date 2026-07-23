La cirugía estética a la que se sometió Yazmín Jaureguy, la esposa del Colo Barco: "Tenía terror"

Resumen para apurados
- Yazmín Jaureguy, esposa del futbolista Valentín Barco, se retiró los implantes mamarios en el Sanatorio Otamendi tras el Mundial 2026 para aliviar dolores de espalda.
- La influencer confesó que temía a la anestesia tras ser madre, pero fue convencida por los médicos y contó con el apoyo del defensor durante la recuperación posoperatoria.
- La decisión de Jaureguy refleja una tendencia creciente hacia la explantación por bienestar personal, visibilizando la salud física y mental tras la maternidad en redes.
Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín "El Colo" Barco, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética luego de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió imágenes desde el Sanatorio Otamendi y explicó que decidió quitarse los implantes mamarios, una intervención que, según contó, venía postergando desde hacía tiempo.
La publicación generó preocupación entre sus seguidores, aunque rápidamente llevó tranquilidad al explicar el motivo de la operación. "Bueno, me saqué las lolas. Mi felicidad. Ahora sí, sin dolor de espalda y comodidad", escribió, dejando en claro que buscaba mejorar su calidad de vida.
El apoyo del Colo Barco durante la operación
Tras la cirugía, Jaureguy mostró el gesto que tuvo Valentín Barco durante su recuperación. El futbolista fue a buscarla al sanatorio con un ramo de rosas y sushi para acompañarla en el posoperatorio.
"Y mi marido me buscó y esperó así. Te amo mucho", escribió la modelo junto a una imagen del regalo, agradeciendo el respaldo del defensor de la Selección Argentina.
"Tenía terror de pasar por un quirófano"
Más tarde, Yazmín abrió su corazón y confesó que el mayor obstáculo para operarse era el miedo a la anestesia y a la cirugía, temor que se intensificó desde que se convirtió en madre.
"Tenía terror de pasar por un quirófano. Ahora que soy mamá, lo único que se me cruzaba por la cabeza era no despertarme y dejar a mi bebé sola", expresó.
Sin embargo, explicó que finalmente decidió dar el paso luego de recibir tranquilidad por parte de los profesionales médicos.
"Me convencieron de que hoy este tipo de cirugías son simples y, por suerte, salió todo bien", señaló, feliz de regresar a su casa para reencontrarse con su hija Gemma.
El curioso sueño que tuvo al salir de la anestesia
La modelo también contó una divertida anécdota sobre el momento en que despertó de la operación.
"Lo primero que dije al salir de la operación fue: 'Estaba soñando con el Mundial'", relató, en referencia al torneo disputado recientemente, en el que Argentina llegó a la final frente a España.
Yazmín Jaureguy ya había sido noticia por defender al Colo Barco
Días antes, la influencer había quedado en el centro de la escena por su fuerte reacción en redes sociales tras el cruce entre el Colo Barco y Jude Bellingham durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
En aquel momento publicó un duro mensaje en Instagram: "No sabía que de repente no se puede festejar los goles pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día".
Además, compartió el video del incidente protagonizado por el futbolista inglés y escribió otra frase contundente: "En la cancha se habla mejor, muerto".