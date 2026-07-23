Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 24 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 24 de julio en Tucumán un clima estable, sin lluvias, con una mínima de 10°C y máxima de 20°C.
- La jornada presentará cielo algo a mayormente nublado, con vientos leves del noreste de entre 7 y 22 km/h y una probabilidad de precipitaciones del 0% en todo el día.
- Para el fin de semana se anticipa un leve ascenso térmico en la provincia, alcanzando máximas de 22°C el sábado y 23°C el domingo, manteniendo la estabilidad del tiempo.
El tiempo en Tucumán se presentará estable este viernes 24 de julio, con cielo entre algo y mayormente nublado, temperaturas agradables y sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico oficial. La jornada tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 20°C, acompañada por vientos leves del noreste.
Pronóstico del tiempo para Tucumán este viernes 24 de julio
Durante la madrugada se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 10°C. Por la mañana, el cielo estará algo nublado y el termómetro se mantendrá en torno a los 10°C.
Por la tarde se registrará la temperatura más alta del día, con 20°C y condiciones de cielo algo nublado. Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 16°C, con nubosidad parcial.
¿Lloverá este viernes en Tucumán?
El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en ninguna franja horaria.
En cuanto al viento, será de dirección predominante noreste (NE) durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, rotando al norte hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
Para el fin de semana se anticipa un leve ascenso de las temperaturas. El sábado la máxima llegará a 22°C, mientras que el domingo alcanzará los 23°C, con condiciones de tiempo estable y sin cambios bruscos previstos.