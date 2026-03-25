Cuenta regresiva para Tucumán Rugby: el desafío del Torneo del Interior A ya empieza

Ese presente no es casual. Desde la pretemporada, el staff técnico diseñó una preparación específica con el foco puesto en elevar el nivel competitivo del equipo. Por ende, el entrenador hizo especial hincapié en un concepto que pretende transformar en identidad. “Queremos que la intensidad de juego sea nuestra bandera; tanto en defensa, en ataque y en la lucha. Esa es la herramienta para lograr el rugby que queremos”, explicó.