Napoli presentó una camiseta homenaje a la Argentina por el centenario del club

Buenos Aires, escenario de la presentación

La campaña audiovisual fue grabada en la Ciudad de Buenos Aires y buscó enlazar el fútbol con la inmigración, la memoria y el sentido de pertenencia. El video promocional recorrió distintos sitios emblemáticos de la capital argentina, entre ellos La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo.