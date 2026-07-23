Napoli presentó una camiseta homenaje a la Argentina por el centenario del club

Resumen para apurados
- Napoli lanzó en sus redes una camiseta alternativa tributo a la Argentina por su centenario, con el fin de homenajear la histórica relación y el legado de Maradona.
- La campaña publicitaria se filmó en Buenos Aires, incluyendo el barrio de La Boca. La indumentaria blanca con detalles azules rinde tributo a la inmigración italiana.
- El diseño fortalece la identidad del Napoli en su año centenario y reafirma el vínculo cultural y futbolístico perdurable entre Nápoles y la comunidad argentina.
Napoli presentó una nueva camiseta alternativa en homenaje a la Argentina, como parte de las celebraciones por los 100 años de historia de la institución italiana. La indumentaria busca reconocer a los napolitanos que viven fuera de su país y mantienen vigente su identidad a través de las distintas generaciones.
Dentro de ese mapa afectivo, Argentina ocupa un lugar central. La masiva inmigración italiana, la presencia de comunidades napolitanas y los vínculos culturales construidos a lo largo del tiempo generaron una relación profunda entre ambas sociedades. Un lazo que, según destacó el propio club, fue fortalecido definitivamente por Diego Armando Maradona.
“Fue un viaje por calles y colores que cuentan una relación alimentada por historias, familias y comunidades que unieron a Nápoles y Argentina, un lazo que Diego Armando Maradona fortaleció todavía más”, expresó la institución en el comunicado utilizado para presentar la equipación.
La camiseta tiene al blanco como color predominante y presenta detalles en azul, el tono tradicional del conjunto italiano. También incorpora líneas finas en contraste que le otorgan una estética moderna, sin apartarse de los símbolos que representan a la ciudad.
En la parte frontal, junto al escudo del club, aparece una representación del Golfo de Nápoles y del Vesubio, dos imágenes inseparables de la identidad local. En la zona posterior del cuello, además, se encuentra la inscripción “Partenopei”, denominación utilizada históricamente para referirse a los habitantes de la ciudad.
El diseño combina los elementos culturales con características pensadas para la competencia. La camiseta incorpora sectores de malla elástica en la espalda y debajo de las mangas, con el objetivo de mejorar la ventilación y facilitar los movimientos de los futbolistas durante los partidos.
Buenos Aires, escenario de la presentación
La campaña audiovisual fue grabada en la Ciudad de Buenos Aires y buscó enlazar el fútbol con la inmigración, la memoria y el sentido de pertenencia. El video promocional recorrió distintos sitios emblemáticos de la capital argentina, entre ellos La Boca, Caminito, el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo.
Uno de los espacios centrales de la producción fue “La Boca 5.0”, una intervención urbana realizada por el artista argentino Alfredo Segatori. La obra recupera la imagen del conventillo tradicional y remite directamente a la llegada de miles de inmigrantes europeos a Buenos Aires entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
La elección del barrio de La Boca tampoco fue casual. Sus calles, sus colores y su historia se encuentran estrechamente relacionados con la inmigración italiana y funcionan como un puente simbólico entre Buenos Aires y Nápoles.
La nueva camiseta forma parte de una temporada especial para el Napoli, que celebrará su centenario recuperando distintos aspectos de su identidad. En ese recorrido, la Argentina aparece como una extensión sentimental de la ciudad italiana, atravesada por historias familiares, tradiciones compartidas y una figura que permanece como símbolo eterno: Diego Maradona.