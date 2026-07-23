Alejandro Garnacho fue presentado en Aston Villa y sorprendió con un gesto que ilusiona a la Selección
El extremo argentino fue presentado como nuevo refuerzo del Aston Villa tras su salida del Chelsea y posó con la bandera argentina durante el acto oficial. Compartirá plantel con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía.
Resumen para apurados
- Alejandro Garnacho fue presentado hoy como refuerzo de Aston Villa tras salir cedido del Chelsea, reafirmando su lazo con la Selección al posar con la bandera.
- La cesión incluye una compra de 50 millones de euros. Garnacho decidió el pase tras hablar con Unai Emery y compartirá equipo con Emiliano Martínez y Buendía.
- El extremo buscará sumar minutos y rodaje en la Premier League para consolidarse en el club y volver a ser convocado por la Selección Argentina.
Alejandro Garnacho comenzó un nuevo capítulo en su carrera. El extremo argentino fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Aston Villa, que lo incorporó a préstamo desde el Chelsea, y dejó una imagen que rápidamente se viralizó entre los hinchas de la Selección: posó con la bandera celeste y blanca sobre sus hombros durante su presentación.
El gesto fue interpretado como una clara muestra de identificación con la "Albiceleste". Nacido en España, Garnacho eligió representar a Argentina a nivel internacional y volvió a reafirmar ese vínculo después de haber quedado fuera de la convocatoria para el último Mundial, torneo que terminó con España como campeón.
Su llegada al conjunto de Birmingham se concretó mediante un préstamo por una temporada que incluye una obligación de compra cercana a los 50 millones de euros, siempre que se cumplan determinados objetivos deportivos establecidos en el acuerdo entre ambos clubes.
Post Instagram
En Aston Villa, el delantero de 22 años volverá a compartir vestuario con futbolistas argentinos. Allí será compañero de Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, dos jugadores con experiencia en la Selección y piezas importantes dentro del plantel dirigido por Unai Emery.
El propio Garnacho reveló que una conversación con el entrenador español fue determinante para aceptar el desafío. Según contó, Emery le transmitió la confianza necesaria para sumarse al proyecto deportivo del club y buscar continuidad en una nueva etapa de su carrera en la Premier League.
El gesto con la bandera argentina no es una novedad para el atacante. Ya lo había realizado anteriormente durante los festejos por un título conseguido con el Manchester United, reafirmando en distintas oportunidades su identificación con los colores argentinos.
Su salida del Chelsea se produjo luego de una temporada en la que disputó 43 partidos oficiales, convirtió ocho goles y repartió cuatro asistencias. Ahora, en Aston Villa, buscará recuperar protagonismo y volver a meterse en la consideración de la Selección Argentina de cara a los próximos compromisos internacionales.