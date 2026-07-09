"Changuito" Zeballos, cerca de irse de Boca a Napoli: conflicto contractual y poco margen para el "Xeneize"

Resumen para apurados
- Exequiel Zeballos acordó su incorporación al Napoli de Italia en este mercado tras rechazar la renovación de su contrato con Boca, que vence a fin de año.
- El delantero no aceptó la oferta de Boca y entró en sus últimos seis meses de vínculo, quedando marginado del plantel actual por decisión del DT Rodolfo Arruabarrena.
- Boca debe decidir si acepta un resarcimiento económico inmediato del Napoli o permite que una de sus mayores promesas emigre gratis en diciembre sin dejar ingresos.
La historia entre Exequiel “Changuito” Zeballos y Boca parece estar llegando a su final. El delantero de 24 años está cada vez más cerca de continuar su carrera en el Napoli de Italia, en una operación atravesada por un conflicto contractual que dejó al club argentino con poco margen de maniobra.
El atacante ya alcanzó un acuerdo verbal con la institución italiana respecto a su salario y la duración de su futuro vínculo. La situación es posible porque desde el 1 de julio Zeballos ingresó en los últimos seis meses de su contrato con Boca, una condición que le permite negociar como agente libre con cualquier equipo del mundo.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había intentado evitar este escenario. Hace más de tres meses, Boca le presentó una propuesta para extender su contrato, pero el futbolista no aceptó la oferta y el tiempo comenzó a jugar en contra del club.
Un problema económico para Boca
A comienzos de año, la intención del "Xeneize" era concretar una venta importante. La idea era acercarse a los 15 millones de dólares de su cláusula de rescisión y obtener un ingreso acorde al potencial que siempre se le atribuyó al delantero.
Sin embargo, la realidad cambió. Con el contrato próximo a finalizar, Boca ya no puede exigir una cifra similar y necesita encontrar una solución antes del cierre del mercado de pases. Si no llega una transferencia en este período, Zeballos podría marcharse libre a fin de año.
Por eso, Napoli no evalúa realizar una compra tradicional, sino presentar una propuesta económica en concepto de resarcimiento por los seis meses restantes de contrato. De todos modos, en Boca todavía aguardan que la oferta formal llegue a las oficinas del club para analizarla.
Sin lugar en el equipo
Mientras define su futuro, Zeballos continúa entrenándose junto al plantel profesional, aunque su situación deportiva quedó relegada. El entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió no incluirlo en sus planes inmediatos: el delantero no participa de los trabajos futbolísticos y tampoco fue convocado para el amistoso que Boca ganó 1-0 frente a Athletico Paranaense en Salta.
La postura del cuerpo técnico podría mantenerse si las negociaciones con Napoli no avanzan y Boca decide rechazar la propuesta de los italianos.
Una etapa marcada por las lesiones
De no mediar un giro inesperado, Zeballos cerrará una etapa de más de seis años dentro del plantel profesional de Boca. Su irrupción generó una enorme expectativa por su talento y desequilibrio, aunque las lesiones condicionaron su crecimiento y le impidieron consolidarse como una figura indiscutida.
Durante su ciclo en el club disputó 140 partidos, convirtió 16 goles y conquistó cinco títulos: la Copa Argentina 2019/20, las Copas de la Liga 2020 y 2022, la Primera División 2022 y la Supercopa Argentina 2022.
Ahora, el futuro del “Changuito” parece estar lejos de La Bombonera. Boca deberá resolver una situación incómoda: negociar su salida y obtener algún beneficio económico o aceptar que una de sus grandes promesas de los últimos años pueda irse sin dejar ingresos en las arcas del club.