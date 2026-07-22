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Cuatro argentinos avanzaron a los cuartos de final en Kitzbühel y Estoril

Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga siguen en carrera en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

Y LA NAVE VA. Mariano Navone venció al alemán Struff y avanzó a cuartos de final del Austrian Open.
Y LA NAVE VA. Mariano Navone venció al alemán Struff y avanzó a cuartos de final del Austrian Open.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga avanzaron hoy a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril tras ganar sus partidos en el cierre de la gira europea sobre polvo de ladrillo.
  • Etcheverry cortó seis derrotas consecutivas, Báez defendió su historial en Austria, Navone deslumbró ante Struff y Burruchaga venció al local Borges en Portugal.
  • Los cuatro tenistas buscarán el pase a semifinales enfrentando a rivales europeos y sudamericanos, consolidando una gran actuación nacional en el circuito ATP sobre arcilla.
Resumen generado con IA

El tenis argentino tuvo una jornada destacada en el cierre de la temporada europea sobre polvo de ladrillo. Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Sebastián Báez y Román Burruchaga consiguieron avanzar a los cuartos de final en los torneos de Kitzbühel y Estoril.

Etcheverry cortó una racha negativa

En el ATP 250 de Kitzbühel, Etcheverry logró dejar atrás una serie de seis derrotas consecutivas al vencer al austríaco Jurij Rodionov por 6-2 y 7-6 (4).

El argentino llegó a estar 4-1 en el segundo set, pero su rival recuperó los quiebres y llevó la definición al tie-break. Allí, el platense recuperó la solidez y aseguró su clasificación. En la próxima instancia enfrentará al peruano Ignacio Buse.

Navone avanzó con autoridad

Mariano Navone también se instaló entre los ocho mejores del certamen austríaco con una actuación contundente. El argentino derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-0 y 6-3 en apenas una hora y cuatro minutos de juego.

El ganador del ATP de Bucarest buscará ahora un lugar en las semifinales frente al francés Quentin Halys.

Báez volvió a hacerse fuerte en Kitzbühel

Sebastián Báez, campeón del torneo en 2023, debió trabajar más para superar al francés Arthur Rinderknech por 7-6 (6), 2-6 y 6-4.

Su próximo rival será el alemán Yannick Hanfmann, quien eliminó a Marco Trungelliti por 6-4 y 7-6 (2). Facundo Díaz Acosta también quedó fuera del certamen después de perder frente al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 7-5.

Kitzbühel mantiene una relación especial con el tenis argentino. Guillermo Vilas es el máximo ganador del torneo, con cuatro títulos, mientras que Horacio de la Peña, Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Agustín Calleri, Juan Mónaco, Juan Martín del Potro y el propio Báez también lograron consagrarse en la ciudad austríaca.

Burruchaga prolongó su buen momento

En Estoril, Román Burruchaga mantuvo el nivel que había mostrado la semana anterior, cuando alcanzó las semifinales en Umag. El porteño de 24 años derrotó al local Nuno Borges por 6-1, 4-6 y 6-3 y volvió a clasificarse entre los ocho mejores.

El triunfo tuvo un valor especial porque Borges acumulaba un registro favorable de 13 victorias y ocho derrotas frente a tenistas argentinos. Burruchaga espera ahora al ganador del duelo entre el francés Kyrian Jacquet y el belga Alexander Blockx para conocer a su próximo rival.

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