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Carrefour cerró una sucursal, despidió a más de 30 empleados y crece la preocupación por el futuro de la cadena

El cierre reavivó la preocupación por la caída del consumo y el impacto sobre el empleo en el sector comercial.

Carrefour bajó persianas en Río Gallegos, despidió a todo el personal y sembró preocupación en todo el país
Carrefour bajó persianas en Río Gallegos, despidió a todo el personal y sembró preocupación en todo el país MUNDO GREMIAL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carrefour cerró sorpresivamente su sucursal de Río Gallegos y despidió a más de 30 empleados debido a la fuerte caída del consumo en el sector comercial.
  • Los trabajadores se enteraron de la medida al llegar al local. El cierre afecta a cerca de 70 puestos entre directos e indirectos, y la firma prometió indemnizaciones.
  • El hecho enciende alarmas en el sector supermercadista argentino, donde temen cierres similares en todo el país si la recesión y la caída de ventas persisten.
Resumen generado con IA

El cierre de una sucursal de Carrefour en Río Gallegos encendió las alarmas en el sector comercial. La multinacional decidió bajar definitivamente las persianas de su local Carrefour Market, ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner 742, y despidió a todo el personal en una medida sorpresiva que dejó a más de 30 trabajadores sin empleo y generó incertidumbre entre los empleados de la cadena en todo el país.

La decisión fue comunicada de manera inesperada. Al llegar a sus puestos de trabajo, los empleados encontraron el supermercado cerrado y fueron convocados a una reunión con directivos llegados desde Buenos Aires y un escribano público, quien entregó los telegramas de despido. Según relataron los trabajadores a medios locales, algunos de los afectados se encontraban de vacaciones cuando la empresa resolvió avanzar con el cierre.


Cómo fue el cierre de Carrefour Market en Río Gallegos


De acuerdo con los testimonios de los empleados, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras sucursales de la empresa. No obstante, algunos mantienen la expectativa de ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee sobre la Autovía de Río Gallegos.


La empresa informó que los trabajadores cobrarán las indemnizaciones correspondientes, mientras que el Sindicato de Empleados de Comercio sigue de cerca la situación.


El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma justificó la decisión en la fuerte caída del consumo y en el contexto económico que afecta al comercio.


El impacto del cierre supera los 70 puestos de trabajo


Además de los más de 30 empleados directos despedidos, el cierre también afecta a personal tercerizado que prestaba servicios de seguridad, limpieza y verdulería. En total, se estima que alrededor de 70 puestos de trabajo quedaron comprometidos por la medida.


Trabajadores de la sucursal señalaron que el deterioro de las ventas venía siendo evidente desde hacía tiempo, lo que hacía prever dificultades para la continuidad del local.


Crece la incertidumbre en el sector supermercadista


El caso tuvo una amplia repercusión por tratarse de una sucursal perteneciente a una de las cadenas de supermercados más importantes del mundo, con presencia en Argentina desde hace décadas y miles de empleados distribuidos en distintas provincias.


En un escenario marcado por la retracción del consumo, el cierre de la sucursal de Río Gallegos alimentó la preocupación entre trabajadores del sector comercial, que temen que otras empresas adopten medidas similares si la actividad continúa debilitándose.


Por el momento, Carrefour no confirmó si parte del personal será reubicado en otras sucursales de la ciudad, por lo que los trabajadores permanecen a la espera de una definición.

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