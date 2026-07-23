Carrefour cerró una sucursal, despidió a más de 30 empleados y crece la preocupación por el futuro de la cadena

El cierre de una sucursal de Carrefour en Río Gallegos encendió las alarmas en el sector comercial. La multinacional decidió bajar definitivamente las persianas de su local Carrefour Market, ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner 742, y despidió a todo el personal en una medida sorpresiva que dejó a más de 30 trabajadores sin empleo y generó incertidumbre entre los empleados de la cadena en todo el país.