Frenan la venta de Carrefour en Argentina: qué pasará con la cadena de supermercados

El director general de Carrefour, David Collas, hizo público el plan de aperturas que hay para la región. Esto dejaría sin efecto la carrera en la que participaron empresas como Cencosud, Intercorp y la que quedó como una de las posibles candidatas en la última etapa de la contienda, GDN, de Francisco de Narváez. Pero nada de lo que se esperaba tiene asidero en la situación actual y las proyecciones de la empresa.