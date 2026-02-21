Secciones
Frenan la venta de Carrefour en Argentina: qué pasará con la cadena de supermercados

El proceso de venta, que ya estaba autorizado para encontrar un comprador, no solo quedó en suspenso hasta nuevo aviso, sino que además los directivos tomaron una decisión que parece ir en la dirección contraria a deshacerse de la filial nacional.

Frenan la venta de Carrefour en Argentina: qué pasará con la cadena de supermercados Foto: Punto Biz
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Luego de meses de análisis, especulaciones e intentos de grandes empresas por quedarse con la cadena de supermercados Carrefour, la firma anunció que se canceló el proceso de venta. Fuentes allegadas informaron que las ofertas de compra se consideraron insuficientes para cubrir el precio real de una cadena en funcionamiento en todo el país. Lejos de quedar en una zona de riesgo, Carrefour anunció también que se quedará en Argentina y que hará una inversión y creará 400 nuevos puestos de trabajo.

Newsan, gigante de la electrónica y alimentos, entra en la contienda por Carrefour

Newsan, gigante de la electrónica y alimentos, entra en la contienda por Carrefour

El director general de Carrefour, David Collas, hizo público el plan de aperturas que hay para la región. Esto dejaría sin efecto la carrera en la que participaron empresas como Cencosud, Intercorp y la que quedó como una de las posibles candidatas en la última etapa de la contienda, GDN, de Francisco de Narváez. Pero nada de lo que se esperaba tiene asidero en la situación actual y las proyecciones de la empresa.

Ponen un alto a la venta de Carrefour en Argentina

Collas publicó un comunicado en su cuenta de LinkedIn haciendo referencia a la situación de venta que se había anticipado. “En Carrefour Argentina seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino. Comenzamos enero con una cuota de mercado histórica que demuestra nuestro potencial”, señaló el CEO.

Para Collas, el consumo interno sigue representando un desafío que debe enfrentar. “Junto a nuestros más de 17.000 colaboradores, seguiremos enfocados en superar nuestras metas y avanzar con nuestro plan estratégico 2026-2028”, aseguró el ejecutivo desde la publicación en la que recibió decenas de reacciones y comentarios.

Los nuevos planes de Carrefour para Argentina

El plan cambió y ahora hay uno nuevo que parece diametralmente opuesto a lo que representaba la venta. Lejos de querer deshacerse de las transacciones en la región, las autoridades de la megaempresa están dispuestas a apostar para hacerla crecer. Por eso se planea inaugurar dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, donde se crearían más de 400 nuevos empleos.

“Buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen y seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios. Y relanzaremos nuestra App para ofrecer una experiencia superadora a nuestros clientes: más simple, más personalizada y más digital”, agregó.

Se estima que las ofertas de GDN e Intercorp habían estado cerca de los US$ 650 millones por la filial argentina. Pero incluso el CEO global de Carrefour, Alexandre Bompard, hizo una publicación en la que apostó al mercado nacional.

