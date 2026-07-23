Boca recibe a O’Higgins por la Sudamericana con dos refuerzos como titulares

Montero ocuparía el lugar de Leandro Brey en el arco. El colombiano, de 31 años, llegó después de destacarse en Vélez y de integrar la selección de su país durante el Mundial 2026. Su contratación fue una de las prioridades del cuerpo técnico ante la necesidad de reforzar un puesto que había quedado condicionado por la lesión de Agustín Marchesín.