Boca recibe a O’Higgins por la Sudamericana con dos refuerzos como titulares

Resumen para apurados
- Boca recibe este jueves a las 21:30 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de playoffs de la Sudamericana, buscando avanzar a octavos con los debuts de Montero y Villa.
- El xeneize llega tras quedar tercero en la Libertadores. El DT Arruabarrena alineará a los refuerzos Montero y Villa, además de contar con el regreso de Leandro Paredes.
- Conseguir un triunfo de local será clave previo a la revancha en Chile el 30 de julio, paso obligado para acceder a octavos y encarar el semestre internacional.
Boca volverá a competir oficialmente este jueves, cuando reciba a O’Higgins de Chile por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 en la Bombonera y marcará la primera presentación internacional del equipo durante el segundo semestre.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó a esta instancia después de finalizar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro. Su rival, en cambio, terminó segundo en el Grupo C de la Sudamericana. El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde enfrentará a Recoleta de Paraguay.
La revancha se disputará el jueves 30 de julio en Chile. Por eso, Boca intentará aprovechar la localía para conseguir una ventaja antes de viajar a Rancagua.
Dos estrenos
La principal novedad estará en los debuts oficiales de Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes se perfilan para comenzar como titulares después de haber sido incorporados durante el mercado de pases.
Montero ocuparía el lugar de Leandro Brey en el arco. El colombiano, de 31 años, llegó después de destacarse en Vélez y de integrar la selección de su país durante el Mundial 2026. Su contratación fue una de las prioridades del cuerpo técnico ante la necesidad de reforzar un puesto que había quedado condicionado por la lesión de Agustín Marchesín.
El otro estreno será el de Villa, quien comenzará una segunda etapa en el club después de una salida marcada por conflictos con la dirigencia y por sus antecedentes judiciales. Su buen rendimiento en Independiente Rivadavia llevó a Boca a avanzar por su regreso.
Juan Román Riquelme fue uno de los principales impulsores de la operación y defendió públicamente la decisión. “Todos merecemos una segunda oportunidad”, expresó el presidente del club al referirse a la vuelta del delantero colombiano.
Villa se movería por uno de los extremos y compartiría el ataque con Miguel Merentiel. La probable formación tendría a Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda y Villa; Merentiel.
Paredes, disponible
Otra de las novedades es la presencia de Leandro Paredes. El mediocampista regresó al país después de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina y rápidamente se reincorporó a los entrenamientos.
Aunque arrastra una molestia en una de sus costillas, Arruabarrena lo incluyó en la convocatoria y podría utilizarlo desde el inicio. Su último partido con Boca había sido el 29 de mayo, en la derrota frente a Universidad Católica que decretó la eliminación de la Copa Libertadores.
El volante intentará aportar experiencia y equilibrio en una serie que aparece como uno de los primeros grandes objetivos del semestre. Boca también deberá afrontar el Torneo Clausura y continúa en carrera en la Copa Argentina.
Bajas y mercado
Leandro Lozano, otro de los refuerzos incorporados, no estará disponible por una molestia física. El lateral ya había realizado su presentación oficial en la Copa Argentina, pero quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al conjunto chileno.
Además, el club informó que cinco futbolistas permanecen lesionados y no podrán formar parte del compromiso internacional. Entre ellos aparece Carlos Palacios, una de las alternativas ofensivas del plantel.
Mientras Arruabarrena prepara el partido, el mercado de pases continúa abierto. Napoli mantiene su interés por Exequiel Zeballos y las partes avanzan en las conversaciones por una posible transferencia. Boca también espera propuestas por los juveniles Milton Delgado y Lautaro Di Lollo, dos de los futbolistas con mayor proyección dentro del plantel.
Con varias caras nuevas y el regreso de nombres importantes, Boca iniciará esta noche una serie decisiva. El objetivo inmediato será imponerse en la Bombonera y viajar a Chile con una ventaja que le permita acercarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.