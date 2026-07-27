Buscan médicos, periodistas, ingenieros y otros profesionales para ingresar a la Fuerza Aérea
La convocatoria también alcanza a arquitectos, abogados, contadores, psicólogos, nutricionistas, especialistas en sistemas y profesionales de otras áreas. La inscripción cuesta $40.000 y cierra el 31 de julio.
Resumen para apurados
- La Fuerza Aérea Argentina abrió hasta el 31 de julio la inscripción online para sumar profesionales universitarios y terciarios como oficiales a su cuerpo de servicios.
- La convocatoria exige abonar $40.000 y ser menor de 30 o 35 años. La selección será en agosto en Córdoba con exámenes teóricos, médicos y pruebas de aptitud física.
- Los ingresantes realizarán un internado de tres meses. Su incorporación reforzará la capacidad técnica e interdisciplinaria de la institución en todo el país.
El Curso de Servicios Profesionales 2026 abrió sus inscripciones para incorporar a personas con estudios terciarios o universitarios como oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. La convocatoria contempla decenas de especialidades y permanecerá disponible hasta el 31 de julio.
Quienes resulten seleccionados ingresarán al Cuerpo de los Servicios Profesionales y ocuparán puestos vinculados directamente con su formación. A diferencia de los oficiales del Cuerpo Comando, no tendrán funciones de comando, aunque deberán completar una formación militar y aceptar el destino que les sea asignado.
Qué carreras están incluidas
La lista reúne perfiles de distintas áreas. Se buscan profesionales de Medicina, Odontología, Bioquímica, Farmacia, Enfermería, Psicología, Nutrición, Kinesiología y varias especialidades médicas.
También pueden postularse ingenieros electrónicos, aeronáuticos, mecánicos, industriales, químicos, civiles, agrónomos y especialistas en telecomunicaciones. La convocatoria incluye además Arquitectura, Abogacía, Contador Público, Administración, Recursos Humanos, Sistemas, Gestión Ambiental, Logística e Higiene y Seguridad.
Entre las carreras vinculadas con comunicación aparecen las licenciaturas en Comunicación Social y Periodismo. También se convocan profesionales de Trabajo Social, Historia, Meteorología, Cartografía, Educación Física, Traducción Pública de Inglés y Música, además de algunas tecnicaturas relacionadas con construcción y electricidad.
Requisitos para participar
Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, contar con un título de alguna de las especialidades convocadas y tener hasta 30 años al inicio del curso. Para Medicina, el límite puede extenderse hasta los 35 años cuando se acredita una especialidad reconocida o una residencia completa.
También se exige aptitud física y psicológica, DNI actualizado, ausencia de causas judiciales y cobertura médica u obra social durante el proceso de selección y la cursada. No es obligatorio presentar matrícula profesional vigente. Se acepta el título definitivo o una constancia de título en trámite.
Cómo es la inscripción
El trámite se realiza en la página de la Escuela de Aviación Militar (eam.iua.edu.ar), dentro de la sección “Incorporarse”. El costo es de $40.000 y se abona mediante transferencia bancaria.
El formulario debe acompañarse con DNI escaneado, constancia de estudios, comprobante de pago, antecedentes penales nacionales y provinciales, certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y currículum actualizado.
Luego de enviar la documentación, cada persona deberá revisar el estado de su inscripción a los cinco días hábiles. La institución aclara que no enviará avisos individuales cuando falte corregir algún archivo.
Exámenes y formación
La selección se realizará del 18 al 21 de agosto en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Habrá examen profesional oral y escrito, evaluación médica, entrevista personal y pruebas físicas: carrera de 2.400 metros, flexiones de brazos, abdominales y 50 metros de natación.
El curso comenzará el 31 de agosto y finalizará el 27 de noviembre. Tendrá régimen de internado de lunes a viernes y combinará formación académica, física y militar.
Durante los exámenes de selección no se ofrecerá alojamiento, por lo que cada postulante deberá cubrir su estadía en Córdoba.