SociedadActualidad

Buscan médicos, periodistas, ingenieros y otros profesionales para ingresar a la Fuerza Aérea

La convocatoria también alcanza a arquitectos, abogados, contadores, psicólogos, nutricionistas, especialistas en sistemas y profesionales de otras áreas. La inscripción cuesta $40.000 y cierra el 31 de julio.

CONVOCATORIA. La Fuerza Aérea incorporará profesionales terciarios y universitarios mediante un curso de formación militar.
CONVOCATORIA. La Fuerza Aérea incorporará profesionales terciarios y universitarios mediante un curso de formación militar. / GOOGLE
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Fuerza Aérea Argentina abrió hasta el 31 de julio la inscripción online para sumar profesionales universitarios y terciarios como oficiales a su cuerpo de servicios.
  • La convocatoria exige abonar $40.000 y ser menor de 30 o 35 años. La selección será en agosto en Córdoba con exámenes teóricos, médicos y pruebas de aptitud física.
  • Los ingresantes realizarán un internado de tres meses. Su incorporación reforzará la capacidad técnica e interdisciplinaria de la institución en todo el país.
Resumen generado con IA

El Curso de Servicios Profesionales 2026 abrió sus inscripciones para incorporar a personas con estudios terciarios o universitarios como oficiales de la Fuerza Aérea Argentina. La convocatoria contempla decenas de especialidades y permanecerá disponible hasta el 31 de julio.

Quienes resulten seleccionados ingresarán al Cuerpo de los Servicios Profesionales y ocuparán puestos vinculados directamente con su formación. A diferencia de los oficiales del Cuerpo Comando, no tendrán funciones de comando, aunque deberán completar una formación militar y aceptar el destino que les sea asignado.

Qué carreras están incluidas

La lista reúne perfiles de distintas áreas. Se buscan profesionales de Medicina, Odontología, Bioquímica, Farmacia, Enfermería, Psicología, Nutrición, Kinesiología y varias especialidades médicas.

DISTINTAS ÁREAS. La búsqueda incluye carreras de salud, ingeniería, comunicación, sistemas, arquitectura y ciencias sociales. DISTINTAS ÁREAS. La búsqueda incluye carreras de salud, ingeniería, comunicación, sistemas, arquitectura y ciencias sociales. / CAPTURA DE PANTALLA

También pueden postularse ingenieros electrónicos, aeronáuticos, mecánicos, industriales, químicos, civiles, agrónomos y especialistas en telecomunicaciones. La convocatoria incluye además Arquitectura, Abogacía, Contador Público, Administración, Recursos Humanos, Sistemas, Gestión Ambiental, Logística e Higiene y Seguridad.

Entre las carreras vinculadas con comunicación aparecen las licenciaturas en Comunicación Social y Periodismo. También se convocan profesionales de Trabajo Social, Historia, Meteorología, Cartografía, Educación Física, Traducción Pública de Inglés y Música, además de algunas tecnicaturas relacionadas con construcción y electricidad.

Requisitos para participar

Los postulantes deben ser argentinos nativos o por opción, contar con un título de alguna de las especialidades convocadas y tener hasta 30 años al inicio del curso. Para Medicina, el límite puede extenderse hasta los 35 años cuando se acredita una especialidad reconocida o una residencia completa.

También se exige aptitud física y psicológica, DNI actualizado, ausencia de causas judiciales y cobertura médica u obra social durante el proceso de selección y la cursada. No es obligatorio presentar matrícula profesional vigente. Se acepta el título definitivo o una constancia de título en trámite.

Cómo es la inscripción

El trámite se realiza en la página de la Escuela de Aviación Militar (eam.iua.edu.ar), dentro de la sección “Incorporarse”. El costo es de $40.000 y se abona mediante transferencia bancaria.

El formulario debe acompañarse con DNI escaneado, constancia de estudios, comprobante de pago, antecedentes penales nacionales y provinciales, certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y currículum actualizado.

INSCRIPCIÓN. El trámite cuesta $40.000 y permanecerá abierto hasta el 31 de julio, a las 13. INSCRIPCIÓN. El trámite cuesta $40.000 y permanecerá abierto hasta el 31 de julio, a las 13. / CAPTURA DE PANTALLA

Luego de enviar la documentación, cada persona deberá revisar el estado de su inscripción a los cinco días hábiles. La institución aclara que no enviará avisos individuales cuando falte corregir algún archivo.

INSCRIPCIÓN. El trámite cuesta $40.000 y permanecerá abierto hasta el 31 de julio, a las 13. INSCRIPCIÓN. El trámite cuesta $40.000 y permanecerá abierto hasta el 31 de julio, a las 13. / CAPTURA DE PANTALLA

Exámenes y formación

La selección se realizará del 18 al 21 de agosto en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Habrá examen profesional oral y escrito, evaluación médica, entrevista personal y pruebas físicas: carrera de 2.400 metros, flexiones de brazos, abdominales y 50 metros de natación.

El curso comenzará el 31 de agosto y finalizará el 27 de noviembre. Tendrá régimen de internado de lunes a viernes y combinará formación académica, física y militar. 

Durante los exámenes de selección no se ofrecerá alojamiento, por lo que cada postulante deberá cubrir su estadía en Córdoba.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaFuerza Aérea ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán
3

Una adolescente y un hombre murieron en otro trágico fin de semana en Tucumán

Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase
4

Nicolás Laméndola podría dejar Atlético Tucumán: un club de Primera avanzó por su pase

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse
5

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
2

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
5

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Más Noticias
Una psicóloga tucumana explicó el fenómeno de la campaña antiargentina en las redes: “Primero sentimos y después pensamos”

Una psicóloga tucumana explicó el fenómeno de la campaña antiargentina en las redes: “Primero sentimos y después pensamos”

Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un veranito, ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

Mientras Bariloche sufre un frío extremo y Buenos Aires vive un "veranito", ¿qué pasa con el tiempo en Tucumán?

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

¿Cuándo empieza la primavera 2026 en Argentina? La fecha y hora exacta según la astronomía

Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Se terminaron las vacaciones de invierno y más de 300.000 alumnos vuelven a clases en Tucumán

Se terminaron las vacaciones de invierno y más de 300.000 alumnos vuelven a clases en Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Comentarios