Asesinaron a un joven de una puñalada y la Policía sospecha que fue un intento de robo

Tras el ataque, el agresor huyó corriendo, perdiéndose en la oscuridad de las calles del barrio. La víctima quedó tendida en el suelo, mientras algunos testigos ocasionales alertaban a la Policía y a sus familiares. En medio de la desesperación, sus allegados decidieron no esperar la ambulancia y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Padilla. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos de guardia, el joven falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la lesión.