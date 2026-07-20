Seguridad

Asesinaron a un joven de una puñalada y la Policía sospecha que fue un intento de robo

El hecho se registró alrededor de las 2.40 de hoy en la calle José Gorriti al 2.500 de la capital tucumana.

Los peritos trabajaron en el lugar del crimen.
Los peritos trabajaron en el lugar del crimen.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emanuel Pérez, de 31 años, fue asesinado de una puñalada este lunes a la madrugada en San Miguel de Tucumán en un presunto intento de robo en la vía pública.
  • El joven fue atacado en la axila al salir de su casa y murió en el Hospital Padilla. Personal del ECIF y la Fiscalía de Homicidios buscan rastros en la escena del crimen.
  • Con la hipótesis de robo bajo secreto de sumario, la Policía busca intensamente al agresor prófugo mientras se aguarda el resultado de la autopsia para esclarecer la muerte.
Resumen generado con IA

La madrugada del lunes se tiñó de luto en el sector suroeste de San Miguel de Tucumán. Un joven de 31 años, identificado como Emanuel Pérez, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un intento de robo, mientras la Policía busca intensamente al agresor que logró escapar tras el cruento episodio.

Una herida mortal bajo la luz de la calle

El hecho se registró alrededor de las 2.40 de hoy en la calle José Gorriti al 2.500. Según los primeros testimonios recabados por los pesquisas, Pérez había salido de su domicilio apenas unos minutos antes de ser abordado por un desconocido. En circunstancias que todavía se intentan esclarecer, el atacante extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada letal en la zona de la axila.

Tras el ataque, el agresor huyó corriendo, perdiéndose en la oscuridad de las calles del barrio. La víctima quedó tendida en el suelo, mientras algunos testigos ocasionales alertaban a la Policía y a sus familiares. En medio de la desesperación, sus allegados decidieron no esperar la ambulancia y lo trasladaron de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Padilla. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos de guardia, el joven falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de la lesión.

Los peritajes y el trabajo en la escena del crimen

Desde las primeras horas de la mañana, la zona del crimen permaneció cercada. La Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, dirigida por José Sanjuán, tomó las riendas de la investigación. En el lugar, las prosecretarias fiscales Carolina Brito y Sylvina Ojeda supervisaron las tareas de campo realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Los expertos del Ministerio Público Fiscal trabajaron sobre el asfalto en busca de rastros biológicos, huellas y cualquier indicio que permita reconstruir la mecánica del ataque. El despliegue de los peritos atrajo la atención de los vecinos de la zona, quienes se mostraron conmocionados por la violencia del hecho. "Fue un ataque rápido y directo", confiaron fuentes cercanas a la investigación.

El robo como principal hipótesis

Si bien el caso se encuentra bajo estricto secreto de sumario, las primeras averiguaciones sugieren que el móvil del asesinato habría sido un intento de asalto. "Por ahora no se descarta que el ataque se haya producido con fines de robo", indicaron fuentes policiales. La autopsia determinará con precisión la trayectoria de la herida y los detalles técnicos de la muerte.

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