Golf: el tucumano Tomás Romero Monroy volvió a destacarse y conquistó otro título internacional en Mar del Plata

Una historia de esfuerzo detrás de cada logro

La conquista llega apenas semanas después de otro resultado de enorme relevancia. Romero Monroy había ganado la segunda edición del Torneo Internacional de Menores, disputado en el Chaco Golf Club, donde se impuso con un score total de 214 golpes (-2) tras una brillante vuelta final de 68 (-4), confirmando su crecimiento frente a algunos de los mejores juveniles del país y de la región.