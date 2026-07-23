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Golf: el tucumano Tomás Romero Monroy volvió a destacarse y conquistó otro título internacional en Mar del Plata

El golfista del Jockey Club de Tucumán se quedó con la Copa Gran Maestro tras completar tres rondas de gran nivel.

CAMPEÓN. Tomás Romero Monroy volvió a dejar al golf tucumano en lo más alto al conquistar la Copa Gran Maestro, disputada en Mar del Plata.
CAMPEÓN. Tomás Romero Monroy volvió a dejar al golf tucumano en lo más alto al conquistar la Copa Gran Maestro, disputada en Mar del Plata.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El golfista tucumano Tomás Romero Monroy conquistó la Copa Gran Maestro en Mar del Plata tras firmar 213 golpes en tres rondas debido a su gran nivel deportivo.
  • Con rondas de 71, 72 y 70, el joven de 18 años venía de ganar en Chaco. Combina sus estudios y entrenamientos con apoyo familiar y de la federación regional.
  • Este logro consolida a Romero Monroy como promesa del golf argentino y proyecta su futuro hacia el circuito internacional, ratificando el nivel de los atletas tucumanos.
Resumen generado con IA

Tomás Romero Monroy volvió a dejar en lo más alto al golf tucumano al consagrarse campeón de su categoría en la prestigiosa Copa Gran Maestro, torneo internacional disputado en Mar del Plata. El representante del Jockey Club de Tucumán firmó otra actuación sobresaliente y ratificó el gran momento que atraviesa en el circuito juvenil.

El tucumano mostró una notable regularidad durante las tres jornadas de competencia. Con rondas de 71, 72 y 70 golpes, completó un acumulado de 213 impactos, rendimiento que le permitió quedarse con el título y celebrar un nuevo logro en una temporada cargada de éxitos.

Una historia de esfuerzo detrás de cada logro

La conquista llega apenas semanas después de otro resultado de enorme relevancia. Romero Monroy había ganado la segunda edición del Torneo Internacional de Menores, disputado en el Chaco Golf Club, donde se impuso con un score total de 214 golpes (-2) tras una brillante vuelta final de 68 (-4), confirmando su crecimiento frente a algunos de los mejores juveniles del país y de la región.

Detrás de sus éxitos también hay una historia de sacrificio familiar. A sus 18 años, el golfista combina entrenamientos con sus estudios y cuenta con el respaldo incondicional de sus padres y de la Federación Regional de Golf del Norte Argentino, un apoyo fundamental para afrontar los costos que demanda competir al máximo nivel.

Con este nuevo título, Romero Monroy sigue consolidándose como una de las mayores promesas del golf argentino. Su presente alimenta el sueño de dar el salto al circuito internacional y confirma que Tucumán continúa produciendo talentos capaces de destacarse en los escenarios más importantes.

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