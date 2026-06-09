El hijo de un ayudante de cocina que conquista el golf internacional: la conmovedora historia de Tomás Romero Monroy

Representando al Jockey Club de Tucumán, Romero Monroy exhibió un juego sumamente sólido a lo largo de las tres jornadas de competencia. Cerró el certamen con un score total de 214 golpes (-2), pero el verdadero quiebre lo dio en la ronda final, donde firmó una destacada tarjeta de 68 golpes (-4). Este rendimiento superlativo le permitió asegurar el título y subirse al escalón más alto del podio, postergando a jugadores de gran proyección juvenil como Hermes Quintana y Rodrigo Arando, quienes completaron el tablero en posiciones de privilegio tras un campeonato altamente competitivo.