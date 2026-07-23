La chicana de Franco Colapinto a Sainz y Alonso tras la final del Mundial: “Fueron un poco aburridos"

Resumen para apurados
- Antes del GP de Hungría, el piloto Franco Colapinto bromeó con Carlos Sainz y Fernando Alonso tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de fútbol.
- La interacción ocurrió tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina. Colapinto destacó a Messi, felicitó a los españoles y cuestionó entre risas sus festejos.
- El intercambio mostró el buen clima en la F1 mientras Colapinto busca consolidar su futuro en la categoría, enfocado en el rendimiento y ajeno a los rumores.
Franco Colapinto protagonizó un divertido intercambio con Carlos Sainz y Fernando Alonso durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría. Después de completar una buena jornada en Bélgica, donde sumó un punto, el argentino compartió la presentación con los dos pilotos españoles y la final del Mundial se convirtió en uno de los temas de la jornada.
La selección argentina perdió 1 a 0 frente a España en la definición de la Copa del Mundo. La primera pregunta que recibió Colapinto estuvo relacionada con ese partido y con sus sensaciones luego de la derrota del equipo nacional.
El piloto reconoció el mérito del campeón, pero también destacó la actuación de la Argentina y expresó su orgullo por Lionel Messi, quien disputó su último encuentro en un Mundial.
“Fue difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo”, manifestó el piloto de 23 años.
Después del reconocimiento, Colapinto aprovechó la presencia de Sainz y Alonso para lanzarles una chicana. Con una sonrisa, cuestionó la creatividad de los españoles para celebrar el título y les dejó una recomendación para la próxima Copa del Mundo.
“Queda felicitarlos por la victoria. Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos”, expresó.
Sainz recogió el guante y contó cómo vivió el torneo que terminó con la segunda consagración mundialista de España. El piloto de Williams aseguró que tenía confianza en las posibilidades del equipo y consideró merecido el título.
“Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo. No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso”, señaló.
Alonso también celebró la victoria y remarcó el presente que atraviesa el fútbol español. El integrante de Aston Martin siguió la final y destacó los resultados alcanzados por las selecciones de su país.
“No hay mucho más que añadir. Lo miré y lo disfruté. España jugó un gran torneo. Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol”, afirmó el bicampeón mundial de Fórmula 1.
Más adelante, la conferencia dejó las bromas de lado y se concentró en el futuro de Colapinto. En medio de las versiones sobre su continuidad en la escudería francesa, el argentino fue consultado acerca de cuándo se definirá su situación en la Fórmula 1.
“No tengo idea. Solo me enfoco en manejar y estoy feliz este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Simplemente no tengo idea”, respondió.
Colapinto explicó que su prioridad está en las próximas competencias y en el trabajo necesario para mejorar el monoplaza. “Estoy enfocado únicamente en estas próximas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo, tratando de mejorar el coche. Ese es nuestro principal objetivo”, sostuvo.
Antes de cerrar el tema, volvió a recurrir a la ironía para referirse a las versiones que circulan sobre su futuro. “Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros con todos los rumores que publican en internet. Yo ni siquiera conozco una cuarta parte de lo que ustedes saben”, lanzó entre risas.