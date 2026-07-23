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Ni planeta ni estrella: descubren un misterioso objeto espacial que desafía lo que se conoce del universo

La detección de un satélite orbitando un cuerpo intermedio representa la primera evidencia sólida de este tipo de configuraciones fuera de nuestro vecindario solar.

Ni planeta ni estrella: descubren un misterioso objeto espacial que desafía lo que se conoce del universo
ESO.Org Ilustración del planeta
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un equipo internacional halló recientemente un exosatélite a 73 años luz en el sistema CD-35 2722, desafiando las clasificaciones al orbitar una enana marrón.
  • La investigación fue liderada por Kevin Hoy en Atacama mediante la técnica de velocidad radial, detectando un cuerpo similar a Júpiter en una órbita de 170 días.
  • Es la primera evidencia de un satélite orbitando un objeto subestelar. A fines de esta década, el Telescopio Extremadamente Grande profundizará el estudio cósmico.
Resumen generado con IA

Un equipo internacional de astrónomos identificó un cuerpo de masa planetaria situado a 73 años luz de la Tierra. Este objeto orbita una enana marrón dentro del sistema CD-35 2722, marcando un hito clave para la observación espacial. Dicha detección abre nuevas vías destinadas al estudio de satélites naturales en regiones lejanas del universo conocido.

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El hallazgo publicado por la revista Nature genera un debate intenso sobre las clasificaciones astronómicas tradicionales. Al no girar alrededor de un planeta convencional sino de un cuerpo intermedio, los científicos utilizan el término exosatélite para describirlo. Esta configuración rompe esquemas establecidos respecto al funcionamiento de los sistemas solares externos.

Desafíos en la clasificación astronómica

El entorno cuenta con una estrella central que posee la mitad de la masa del Sol. Una enana marrón orbita este astro mientras el reciente descubrimiento gira en torno a ella. Dicho orden jerárquico dificulta el empleo de términos simples como planeta o luna bajo el contexto actual.

El exosatélite ostenta un peso cercano al de Júpiter y completa su ciclo orbital cada 170 días. Por su parte, la compañera subestelar supera treinta veces el tamaño del gigante gaseoso de nuestro vecindario. La relación entre ambos cuerpos difumina las fronteras entre las categorías celestes registradas hasta hoy.

Tecnología y futuro de la exploración espacial

El científico Kevin Hoy lideró la investigación mediante el uso del instrumento CRIRES+ localizado dentro del desierto de Atacama. Los expertos aplicaron la técnica de velocidad radial para medir pequeñas oscilaciones gravitatorias. Alice Zurlo colaboró destacando la capacidad tecnológica para identificar objetos vinculados a entornos complejos. Este avance representa la primera evidencia sólida sobre un satélite orbitando un compañero subestelar.

La comunidad astronómica espera la puesta en marcha del Telescopio Extremadamente Grande hacia finales de esta década. Dicha herramienta facilitará la observación de cuerpos celestes todavía más pequeños y distantes de la Tierra. Los investigadores confían hallar nuevas configuraciones que mejoren la comprensión profunda del cosmos. Estas futuras misiones permitirán analizar con detalle la composición de mundos situados dentro de regiones inalcanzables actualmente.

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