Ni planeta ni estrella: descubren un misterioso objeto espacial que desafía lo que se conoce del universo

La comunidad astronómica espera la puesta en marcha del Telescopio Extremadamente Grande hacia finales de esta década. Dicha herramienta facilitará la observación de cuerpos celestes todavía más pequeños y distantes de la Tierra. Los investigadores confían hallar nuevas configuraciones que mejoren la comprensión profunda del cosmos. Estas futuras misiones permitirán analizar con detalle la composición de mundos situados dentro de regiones inalcanzables actualmente.