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El Conicet lanzó un concurso de videos para estudiantes interesados en ciencia y ambiente

Pueden participar alumnos de los tres últimos años de escuelas secundarias y técnicas, solos o en equipos de hasta tres integrantes. La inscripción estará abierta hasta el 10 de septiembre.

CIENCIA Y AMBIENTE. El concurso convoca a estudiantes secundarios de todo el país a producir videos científicos.
CIENCIA Y AMBIENTE. El concurso convoca a estudiantes secundarios de todo el país a producir videos científicos. / GOOGLE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Conicet y la Ancefn lanzaron un concurso de videos para estudiantes secundarios de Argentina, abierto hasta el 10 de septiembre, para promover la ciencia y los humedales.
  • Los alumnos deben crear videos de 3 a 5 minutos sobre los humedales del país. La iniciativa forma parte del Premio Ancefn Junior 2026 y suma por primera vez el apoyo del Conicet.
  • La propuesta busca impulsar el interés de los jóvenes por la ciencia y el medio ambiente, destacando trabajos regionales que competirán por premios nacionales de divulgación.
Resumen generado con IA

Convertir una investigación sobre humedales en un video de hasta cinco minutos: es la propuesta de un concurso nacional dirigido a estudiantes secundarios de todo el país, que combina ciencia, ambiente y producción audiovisual.

La iniciativa forma parte del Premio Ancefn Junior 2026, organizado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y acompañado por primera vez por el Conicet, a través de su programa de promoción de vocaciones científicas.

En esta edición, la consigna será “Humedales de Argentina: biodiversidad, agua y sociedad”. Los participantes deberán elegir un caso o una problemática, investigar y convertir la información reunida en una pieza comprensible para cualquier persona.

La convocatoria no apunta solamente a mostrar paisajes o enumerar especies. Los videos podrán analizar cómo estos ambientes se relacionan con la disponibilidad de agua, las actividades productivas, las comunidades cercanas y los problemas que amenazan su conservación.

Quiénes pueden participar

El concurso está dirigido a alumnos de los tres últimos años de escuelas secundarias y técnicas de la Argentina. La participación podrá ser individual o en grupos de hasta tres estudiantes.

Cada trabajo deberá estar avalado por la institución educativa a la que pertenecen sus autores. Además, el material tendrá que ser producido por los propios jóvenes y durar entre tres y cinco minutos.

Para desarrollar la propuesta podrán utilizar entrevistas, fotografías, imágenes del territorio, narraciones, ilustraciones o animaciones.

Cómo inscribirse

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de septiembre. Para participar, los estudiantes deberán ingresar al sitio oficial de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en ancefn.org.ar, buscar la sección del Premio Ancefn Junior y consultar el reglamento y las bases.

La postulación se completa mediante un formulario online, allí deberán cargarse los datos de los participantes, la información de la escuela que avala el trabajo y el material solicitado. El video también deberá enviarse antes del 10 de septiembre, fecha en la que cierra la recepción de producciones. 

Qué tendrá en cuenta el jurado

Los videos serán evaluados por integrantes de la Academia y especialistas convocados para el certamen. Se considerará el contenido científico, pero también la claridad de la explicación, el enfoque elegido y la forma de presentar la problemática.

La selección se organizará a partir de cuatro grandes regiones geográficas del país. En cada una se elegirá un trabajo destacado, cuyos autores recibirán un Diploma de Mención Especial Ancefn Junior 2026. Entre esas producciones se definirán luego el primer y el segundo premio nacional.

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