Joaquín Cisneros representará a la Argentina en los Juegos Odesur y sueña con Los Ángeles 2028

Resumen para apurados
- El tirador tucumano Joaquín Cisneros clasificó para representar a Argentina en los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe, tras liderar el selectivo nacional en Buenos Aires.
- Cisneros logró el primer puesto del ranking argentino tras imponerse en cuatro días de pruebas evaluativas, pese a la falta de apoyo económico para competir en el exterior.
- El certamen suramericano será la primera escala del tirador en busca de la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Joaquín Cisneros atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El tirador tucumano, especialista en Foso Olímpico (Trap Men), representará a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 junto a Fernando Martín Ruiz. Será la primera gran escala de un recorrido cuyo objetivo final es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La convocatoria llegó después de una destacada actuación en la concentración realizada en Buenos Aires, de la que participaron los siete mejores tiradores del ranking nacional. Durante cuatro días de evaluación, Cisneros mostró regularidad y terminó primero tanto en las pruebas de las dos jornadas iniciales como en la clasificación general.
“Fueron cuatro días de competencia y pude quedar primero en los primeros 125 platos durante dos días y también primero en la clasificación general de los otros 125. Eso fue muy importante para que el cuerpo técnico analizara quiénes iban a ser seleccionados para representar a la Argentina en los Juegos Odesur”, explicó.
Las condiciones de la cancha complicaron a todos los participantes y provocaron que los puntajes no fueran elevados. El tucumano, sin embargo, consiguió destacarse dentro de ese escenario.
“Los resultados no fueron muy buenos porque la cancha estaba complicada. Pero cuando las condiciones son iguales para todos hay que intentar ser el mejor de los peores. Gracias a Dios creo que hice un buen trabajo”, analizó.
Los Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La competencia reunirá a más de 7.000 atletas de los 15 países integrantes de Odesur, que participarán en más de 60 disciplinas. Para Cisneros, además, será el comienzo del proceso clasificatorio hacia Los Ángeles.
“Primero hay que ganar la competencia en los Juegos Odesur. Después clasificás a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y ahí tenés que volver a ganar para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, detalló.
El primer lugar que ocupa actualmente en el ranking argentino respaldó su convocatoria. “Creo que eso también fue una parte importante para llegar a los Juegos Odesur”, sostuvo.
Su crecimiento deportivo, sin embargo, encuentra un obstáculo económico. El calendario de la Federación Internacional de Tiro contempló 10 Copas del Mundo durante 2026, pero Cisneros no pudo participar en ninguna por falta de recursos.
“Este año el calendario viene siendo muy lindo, con muchas Copas del Mundo en el exterior. Lamentablemente, por falta de apoyo no podemos asistir”, lamentó. La misma dificultad afecta su actividad cotidiana: “Ahora estoy de vacaciones de la facultad y, en cuanto al tiro, no estoy compitiendo justamente por falta de recursos".
El calendario todavía incluye una Copa del Mundo en Italia durante septiembre y otra en Qatar en noviembre. En diciembre se disputarán el Campeonato de las Américas en Perú y la Final de la Copa del Mundo en Roma. Participar en esas competencias le permitiría medirse con los mejores tiradores y sumar experiencia antes de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Cisneros llegará a los Juegos Suramericanos como líder del ranking nacional y con la ilusión de subir al podio. Detrás de ese desafío aparece el sueño de representar al país en Los Ángeles 2028, un objetivo para el que necesitará sostener sus resultados y conseguir los recursos que le permitan competir en el exterior.