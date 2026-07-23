DeportesMás deportes

Joaquín Cisneros representará a la Argentina en los Juegos Odesur y sueña con Los Ángeles 2028

El tirador tucumano, líder del ranking argentino de Foso Olímpico, representará al país en los Juegos Suramericanos.

CON EL PIE DERECHO. Cisneros comenzó el 2026 con un triunfo y da pasos hacia el sueño de los Juegos Olímpicos.
CON EL PIE DERECHO. Cisneros comenzó el 2026 con un triunfo y da pasos hacia el sueño de los Juegos Olímpicos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El tirador tucumano Joaquín Cisneros clasificó para representar a Argentina en los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe, tras liderar el selectivo nacional en Buenos Aires.
  • Cisneros logró el primer puesto del ranking argentino tras imponerse en cuatro días de pruebas evaluativas, pese a la falta de apoyo económico para competir en el exterior.
  • El certamen suramericano será la primera escala del tirador en busca de la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Resumen generado con IA

Joaquín Cisneros atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El tirador tucumano, especialista en Foso Olímpico (Trap Men), representará a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 junto a Fernando Martín Ruiz. Será la primera gran escala de un recorrido cuyo objetivo final es llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La convocatoria llegó después de una destacada actuación en la concentración realizada en Buenos Aires, de la que participaron los siete mejores tiradores del ranking nacional. Durante cuatro días de evaluación, Cisneros mostró regularidad y terminó primero tanto en las pruebas de las dos jornadas iniciales como en la clasificación general.

“Fueron cuatro días de competencia y pude quedar primero en los primeros 125 platos durante dos días y también primero en la clasificación general de los otros 125. Eso fue muy importante para que el cuerpo técnico analizara quiénes iban a ser seleccionados para representar a la Argentina en los Juegos Odesur”, explicó.

Las condiciones de la cancha complicaron a todos los participantes y provocaron que los puntajes no fueran elevados. El tucumano, sin embargo, consiguió destacarse dentro de ese escenario.

“Los resultados no fueron muy buenos porque la cancha estaba complicada. Pero cuando las condiciones son iguales para todos hay que intentar ser el mejor de los peores. Gracias a Dios creo que hice un buen trabajo”, analizó.

Los Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La competencia reunirá a más de 7.000 atletas de los 15 países integrantes de Odesur, que participarán en más de 60 disciplinas. Para Cisneros, además, será el comienzo del proceso clasificatorio hacia Los Ángeles.

“Primero hay que ganar la competencia en los Juegos Odesur. Después clasificás a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y ahí tenés que volver a ganar para conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, detalló.

El primer lugar que ocupa actualmente en el ranking argentino respaldó su convocatoria. “Creo que eso también fue una parte importante para llegar a los Juegos Odesur”, sostuvo.

Su crecimiento deportivo, sin embargo, encuentra un obstáculo económico. El calendario de la Federación Internacional de Tiro contempló 10 Copas del Mundo durante 2026, pero Cisneros no pudo participar en ninguna por falta de recursos.

“Este año el calendario viene siendo muy lindo, con muchas Copas del Mundo en el exterior. Lamentablemente, por falta de apoyo no podemos asistir”, lamentó. La misma dificultad afecta su actividad cotidiana: “Ahora estoy de vacaciones de la facultad y, en cuanto al tiro, no estoy compitiendo justamente por falta de recursos". 

El calendario todavía incluye una Copa del Mundo en Italia durante septiembre y otra en Qatar en noviembre. En diciembre se disputarán el Campeonato de las Américas en Perú y la Final de la Copa del Mundo en Roma. Participar en esas competencias le permitiría medirse con los mejores tiradores y sumar experiencia antes de los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cisneros llegará a los Juegos Suramericanos como líder del ranking nacional y con la ilusión de subir al podio. Detrás de ese desafío aparece el sueño de representar al país en Los Ángeles 2028, un objetivo para el que necesitará sostener sus resultados y conseguir los recursos que le permitan competir en el exterior.

Temas Joaquín Cisneros
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal
2

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
3

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
4

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde
5

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
3

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
5

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

Más Noticias
Cochera para 15 autos y cine privado: así es La Fortaleza, la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Cochera para 15 autos y cine privado: así es "La Fortaleza", la mansión donde Lionel Messi descansa junto su familia tras el Mundial 2026

Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Quién es Paul Aron, el piloto que ocupará el lugar de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Ángel Correa jugará en River: cuánto pagó el club y cuándo será presentado en el Monumental

Ángel Correa jugará en River: cuánto pagó el club y cuándo será presentado en el Monumental

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

No se dejen llevar por las mentiras: Chiqui Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas tras la final

"No se dejen llevar por las mentiras": "Chiqui" Tapia salió al cruce de las teorías conspirativas tras la final

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Comentarios