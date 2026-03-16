Tiro: Joaquín Cisneros comenzó el año con un título y sueña con los Juegos Olímpicos

El tirador tucumano Joaquín Cisneros tuvo un gran comienzo de temporada. Luego de cuatro meses sin competir, logró imponerse en el evaluativo disputado en Buenos Aires, mostrando un gran nivel a lo largo de la jornada.
En la fase clasificatoria, Cisneros finalizó con 113/125, ubicándose segundo en la tabla general, a tres platos de Pedro Núñez de Arco, quien lideró con 116. Posteriormente se disputó un desempate que definió a los finalistas, instancia en la que Cisneros logró clasificar a la final en el cuarto lugar.
Ya en la definición, el tucumano mostró toda su concentración y determinación para quedarse con la victoria con 27/30 puntos.
El podio quedó conformado de la siguiente manera:
🥇 Joaquín Cisneros – 27/30
🥈 René Pandolfi – 25/30
🥉 Federico Martín – 20/30
La victoria tuvo un significado especial para Cisneros, quien dedicó el triunfo a su abuela Josefina, quien hace pocos meses falleció y fue una de las personas que más lo acompañó y apoyó a lo largo de su carrera deportiva.
Este resultado marca un muy buen inicio de temporada, en un año importante para el calendario internacional, donde comienzan a disputarse competencias clave con vistas a la obtención de plazas olímpicas. Además, los deportistas ya empiezan a proyectar su preparación hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Odesur.