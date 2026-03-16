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Tiro: Joaquín Cisneros comenzó el año con un título y sueña con los Juegos Olímpicos

En el primer Torneo Evaluativo Nacional, el tirador tucumano de 21 años se consagró campeón y vivió un momento muy emotivo durante la premiación.

CON EL PIE DERECHO. Cisneros comenzó el 2026 con un triunfo y da pasos hacia el sueño de los Juegos Olímpicos. CON EL PIE DERECHO. Cisneros comenzó el 2026 con un triunfo y da pasos hacia el sueño de los Juegos Olímpicos.
Hace 1 Hs

El tirador tucumano Joaquín Cisneros tuvo un gran comienzo de temporada. Luego de cuatro meses sin competir, logró imponerse en el evaluativo disputado en Buenos Aires, mostrando un gran nivel a lo largo de la jornada.

En la fase clasificatoria, Cisneros finalizó con 113/125, ubicándose segundo en la tabla general, a tres platos de Pedro Núñez de Arco, quien lideró con 116. Posteriormente se disputó un desempate que definió a los finalistas, instancia en la que Cisneros logró clasificar a la final en el cuarto lugar.

Ya en la definición, el tucumano mostró toda su concentración y determinación para quedarse con la victoria con 27/30 puntos.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

🥇 Joaquín Cisneros – 27/30

🥈 René Pandolfi – 25/30

🥉 Federico Martín – 20/30

La victoria tuvo un significado especial para Cisneros, quien dedicó el triunfo a su abuela Josefina, quien hace pocos meses falleció y fue una de las personas que más lo acompañó y apoyó a lo largo de su carrera deportiva.

Este resultado marca un muy buen inicio de temporada, en un año importante para el calendario internacional, donde comienzan a disputarse competencias clave con vistas a la obtención de plazas olímpicas. Además, los deportistas ya empiezan a proyectar su preparación hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Odesur.

Temas Buenos AiresComité Olímpico InternacionalJoaquín Cisneros
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