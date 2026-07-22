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Casemiro fue presentado como nuevo refuerzo de Inter Miami y será compañero de Lionel Messi

El brasileño llegó libre y firmó contrato hasta mayo de 2027.

OFICIAL. Casemiro ya posa con la camiseta de Inter Miami y será compañero de Lionel Messi en la MLS.
OFICIAL. Casemiro ya posa con la camiseta de Inter Miami y será compañero de Lionel Messi en la MLS. Foto: cuenta de Instagram oficial de Inter Miami.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inter Miami anunció hoy la incorporación del brasileño Casemiro como libre hasta 2027 en Estados Unidos para reforzar el mediocampo y competir por títulos junto a Messi.
  • El mediocampista de 34 años llega con pase libre tras su paso por el Manchester United y un exitoso historial en el Real Madrid, presentado con un video oficial en redes.
  • La llegada del volante aportará jerarquía para afrontar la MLS y la Leagues Cup, consolidando la ambición del club de convertirse en un referente mundial junto a Messi.
Resumen generado con IA

Inter Miami concretó otro fichaje de impacto internacional. El club estadounidense anunció oficialmente la incorporación de Casemiro, quien llegó en condición de jugador libre después de finalizar su etapa en Manchester United y compartirá plantel con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El mediocampista brasileño, de 34 años, firmó un contrato hasta la finalización de la temporada corta de la MLS de 2027. El acuerdo también contempla una opción para extender el vínculo hasta junio de 2029. Su estreno, sin embargo, dependerá de la aprobación de la visa P-1 y de la documentación necesaria para quedar habilitado.

Una presentación con referencias a su carrera

El club presentó al volante mediante un video difundido en sus canales oficiales. En la pieza se observa al futbolista guardando en una valija las camisetas de Real Madrid y Manchester United, sus dos últimos equipos, antes de lucir la indumentaria rosada de la franquicia de Florida.

“Un nuevo número 5 está en el 305. Casemiro está en casa”, fue el lema elegido para anunciar la llegada de uno de los mediocampistas más importantes de su generación.

Casemiro aseguró que eligió el proyecto con la intención de continuar compitiendo por títulos. También afirmó que buscará devolver la confianza de la institución tanto durante los partidos como en cada entrenamiento.

La dirigencia celebró la llegada

Jorge Mas, propietario gerente de Inter Miami, destacó que la contratación representa la ambición de la institución por convertirse en una referencia mundial. Además, resaltó el liderazgo, la mentalidad ganadora y la trayectoria del brasileño.

David Beckham también celebró la operación y expresó su orgullo por incorporar a un futbolista al que aseguró admirar desde hace mucho tiempo. La llegada de Casemiro mantiene la política del club de sumar figuras de trayectoria internacional alrededor de Messi.

Una carrera repleta de títulos

El brasileño llega a Estados Unidos después de disputar su tercera Copa del Mundo consecutiva con su selección. En el Mundial 2026 fue titular en los cinco encuentros que jugó Brasil y aportó un gol y una asistencia.

Su etapa más exitosa fue en Real Madrid, donde disputó 336 partidos, marcó 31 goles y conquistó 18 títulos. Entre ellos se destacan cinco Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Ligas españolas y tres Supercopas de Europa. También obtuvo la Copa América de 2019 con Brasil.

En 2022 se incorporó a Manchester United, institución con la que ganó la Copa de la Liga y la FA Cup antes de quedar con el pase en su poder.

Un refuerzo para sostener el mediocampo

Inter Miami reanudará la competencia después del parate provocado por el Mundial en una posición expectante. El equipo se encuentra segundo en la Conferencia Este con 31 puntos y sigue de cerca al líder Nashville.

La llegada de Casemiro le aportará equilibrio, experiencia y liderazgo a un plantel que volverá a tener una agenda exigente. Además de competir en la MLS, desde agosto afrontará la Leagues Cup frente a equipos mexicanos.

Con su incorporación, Inter Miami suma a otro futbolista de enorme recorrido europeo y fortalece el equipo de Messi para intentar mantenerse entre los principales protagonistas del fútbol estadounidense.

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